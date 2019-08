Stand: 26.08.2019 22:24 Uhr

St. Pauli feiert ersten Sieg - 2:1 gegen Kiel von Hanno Bode, NDR.de

Aufatmen beim FC St. Pauli: Der Hamburger Fußball-Zweitligist hat das Nordduell mit Holstein Kiel 2:1 (0:0) für sich entschieden und damit am vierten Spieltag den ersten Sieg gefeiert. Neuzugang James Lawrence (49.) und Talent Christian Conteh (66.) waren am Montagabend für den Kiezclub erfolgreich, Makana Baku konnte für die KSV nur noch verkürzen (81.). "St. Pauli hatte die glücklicheren Momente auf seiner Seite", resümierte "Störche"-Coach André Schubert im Interview mit NDR 2. Sein Gegenüber Jos Luhukay atmete mit Blick auf die nervenaufreibende Schlussphase auf: "Gott sei dank hat es die Mannschaft überlebt und überstanden."

Kein taktisches Geplänkel am Millerntor

Dass die Kiezkicker auf Biegen und Brechen ihren ersten Saisonsieg feiern wollten, stellte Vereinsurgestein Jan-Philipp Kalla (seit 2003 im Club) bereits nach 180 Sekunden eindrucksvoll unter Beweis. Der Rechtsverteidiger setzte sich zunächst im Zweikampf mit Kiels Köln-Leihgabe Salih Özcan durch und verhinderte dann mit letzter Kraft das Überschreiten des Balles über die Grundlinie. Für den verhinderten Eckstoß sowie den anschließenden Befreiungsschlag gab es vom St.-Pauli-Anhang tosenden Applaus.

KSV-Coach Schubert: "Wir waren nah dran" NDR 2 - 26.08.2019 23:02 Uhr Autor/in: Michael Augustin Holstein Kiel hat das Zweitliga-Nordduell beim FC St. Pauli unglücklich mit 1:2 verloren. Coach André Schubert war mit dem Auftritt seines Teams trotzdem nicht unzufrieden.







Nicht minder elanvoll wie Kalla in dieser Szene gingen fortan auch seine Teamkameraden zu Werke. Die Hamburger versuchten, zügig nach vorn zu spielen und besaßen durch Dimitrios Diamantakos (14.) und Mats Möller Daehli (17.) gute Gelegenheiten. Jeweils konnte ein KSV-Verteidiger noch in letzter Sekunde klären. Holstein hatte seinerseits durch Lion Lauterbach seine beste Chance im ersten Abschnitt. Der 21-Jährige scheiterte nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Özcan am herausstürzenden Keeper Robin Himmelmann. Mehr nennenswerte Abschlüsse gab es vor der Halbzeit nicht. Die Partie hatte dennoch hohen Unterhaltungswert, weil beide Teams zu keiner Zeit groß taktierten.

Lawrence trifft beim Debüt zum 1:0

Auch nach der Pause suchten die Nordrivalen konsequent den Weg nach vorn. Zunächst hatte Baku das 1:0 für Kiel auf dem Fuß, verzog aber aus der Drehung deutlich (48.). Im Gegenzug erhielt St. Pauli einen Freistoß in halblinker Position rund 25 Meter vor dem KSV-Strafraum. Mats Möller Daehli führte ihn gefühlvoll aus, fand den Kopf von Lawrence, der zum 1:0 traf. Der erst vor wenigen Tagen vom RSC Anderlecht ausgeliehene Innenverteidiger profitierte bei seinem Premieren-Treffer für die Hamburger allerdings auch vom viel zu zögerlichen Herauslaufen von Holstein-Schlussmann Dominik Reimann. Lawrence' persönlicher Traumeinstand war also bereits perfekt. Der ebenfalls in der vergangenen Woche verpflichtete und sofort aufgebotene Linksverteidiger Matt Penney (Leihgabe von Sheffield Wednesday) blieb bei seinem Debüt für die Hanseaten zwar ohne Torerfolg, durfte mit seinem Auftritt jedoch ebenfalls zufrieden sein, obwohl er in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte sah (90.+3).

Conteh unwiderstehlich - Baku sorgt für Spannung

4.Spieltag, 26.08.2019 20:30 Uhr FC St. Pauli 2 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Lawrence (49.) 2 :0 C. Conteh (66.) 2: 1 Baku (81.)

FC St. Pauli: Himmelmann - Kalla (46. Lankford), Lawrence, Buballa - Miyaichi, Becker (67. N. Hoffmann), Knoll, Penney - Möller Daehli - Diamantakos, C. Conteh (84. Sobota)

Holstein Kiel: Reimann - Ignjovski, Neumann, Wahl, van den Bergh - Mühling, Sander (27. Serra) - Lauberbach (46. Atanga / 85. Khelifi), S. Özcan, Baku - J. Lee

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Kiel zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt. Die Elf von Coach André Schubert drängte sofort mit Vehemenz auf den Ausgleich und besaß durch Jae-sung Lee (57./scheiterte an Himmelmann) und den früh für den angeschlagenen Philipp Sander eingewechselten Janni Serra (60./Pfosten) beste Möglichkeiten zum 1:1. Im Netz lag der Ball dann jedoch bald darauf erneut auf der Gegenseite. Nach einem Konter war Conteh nicht mehr aufzuhalten und überwand Reimann mit einem satten Rechtsschuss zum 2:0. War das die Vorentscheidung? Mitnichten! Die Gäste zeigten weiter tolle Moral und initiierten Angriff um Angriff. Zunächst aber weiter ohne Erfolg: Auch David Atanga fand seinen Meister in Himmelmann (75.). Erst beim Schuss ins lange Eck von Baku war der Torwart dann machtlos. So ging bei den Hausherren das große Zittern los. Mit Ausnahme eines Schusses von Lee, der gerade noch geklärt werden konnte (88.), ließen sie allerdings keine Chance mehr zu und durften so den ersten Saisonsieg feiern.

