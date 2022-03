St. Pauli empfängt 1. FC Heidenheim zum Zweitliga-Topspiel

FC St. Pauli: Erst Alu-Frust, nun Millerntor-Lust Stand: 16.03.2022 14:05 Uhr Der FC St. Pauli empfängt am Freitag den 1. FC Heidenheim zum Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Trainer Timo Schultz setzt auf die Fans im erstmals wieder vollbesetzten Millerntor-Stadion - und hofft auf mehr Abschlussglück als zuletzt.

Gleich viermal scheiterten die Hamburger in der Auswärtspartie am vergangenen Sonnabend bei der SG Dynamo Dresden am Aluminium. Weil die Kiezkicker zudem weitere gute Chancen ausließen, mussten sie sich mit einem 1:1 beim Abstiegskandidaten begnügen. Wie sehr der vergebene Sieg an den St. Paulianern nagte, verdeutlichte ein Blick auf Torjäger Guido Burgstaller unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Der Österreicher schlug mit seiner rechten Hand ein paar Mal wütend auf einen Klappstuhl, der an der Auswechselbank stand.

Dass die Sitzgelegenheit ausgerechnet aus dem an diesem Tag für St. Pauli verflixten Aluminium bestand, kam Burgstaller letztlich zugute. Denn der Hocker hielt, sodass weder der 32-Jährige noch seine Haftpflichtversicherung Post in Form einer Rechnung für einen neuen Stuhl von der SG Dynamo Dresden e.V. aus der Lennéstraße 12 erhielten.

"Haben wohl zu viel Lattenschießen gemacht"

Ein paar Tage nach dem "Alu-Albtraum" in Elbflorenz war die Stimmung beim Kiezclub schon wieder weitaus besser. "In der Woche vor dem Spiel haben wir wohl zu viel Lattenschießen gemacht", scherzte Trainer Schultz am Mittwoch vor der Begegnung am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Heidenheim. Der 44-Jährige wollte seinen Mannen trotz des Chancenwuchers keinen Vorwurf machen. "Es ist manchmal einfach Glück oder Pech", sagte der Coach. Er hofft: "Vielleicht gehen die Bälle dieses Mal fünf Zentimeter tiefer aufs Tor, dann sind sie drin."

Schultz setzt auf ausverkauftes Stadion

Das wäre im engen Aufstiegsrennen, in dem noch acht Teams um die ersten drei Plätze rangeln, für den aktuell auf Rang zwei liegenden Kiezclub wichtig. Und ein paar Buden der Braun-Weißen wären aus Sicht der Hausherren auch deshalb schön, weil sie erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie vor vollen Rängen im Millerntor-Stadion auflaufen dürfen. "Ich weiß gar nicht, ob von den Spielern überhaupt schon einmal jemand vor dem ausverkauften Millerntor gespielt hat. Das ist ein Faustpfand", sagte Schultz.

Nach einer Behörden-Entscheidung von Beginn der Woche darf St. Pauli wieder 29.546 Zuschauer in sein "Wohnzimmer" hineinlassen. "Wir spielen gegen alle direkten Konkurrenten zu Hause. Die Fans werden uns nach vorne pushen und vielleicht den Ausschlag geben", blickte der Coach auch schon auf die Duelle mit Werder Bremen, Darmstadt 98 und den 1. FC Nürnberg voraus, die ebenfalls in der heimischen Arena stattfinden.

St. Pauli will Torefestival aus Hinrunde wiederholen

Erst einmal aber gilt es für die Hamburger, Heidenheim auf Distanz zu halten. "Wir wissen, dass eine extreme Wucht auf uns zukommt und eine Mannschaft, die in allen Spielphasen zu 100 Prozent kompakt steht und darüber hinaus einen immensen Aufwand betreibt", sagte Schultz.

Trotz des großen Respekts will der Trainer von seiner offensiven Spielidee nicht abweichen. "Wir werden uns wieder einen Plan ausdenken, der beinhaltet, dass wir nach vorne spielen, uns Chancen herauspielen und Tore erzielen wollen", kündigte er an. Im Hinrunden-Duell ging dieser Plan auf, die Hamburger siegten mit 4:2 an der Brenz. Maximilian Dittgen und Burgstaller trafen dabei jeweils doppelt für den Kiezclub.

