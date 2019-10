Stand: 17.10.2019 16:24 Uhr

St. Pauli: Talkrunde nach Ultras-Drohung nicht-öffentlich

Eine Talkrunde mit dem Thema "Neue Werte im Fußball" schlägt beim Zweitligisten FC St. Pauli hohe Wellen. Gut drei Stunden vor dem geplanten Beginn um 19.10 Uhr hat der Veranstalter "fairnetzer.1910 - Freundeskreis FC St. Pauli" die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zuvor hatten die Ultras in einer Mitteilung die Ausladung von Innnensenator Andy Grote und DFB-Vizepräsident Rainer Koch gefordert und andernfalls mit Interventionen bei der Podiumssitzung am heutigen Donnerstagabend gedroht.

"Reibungsloser Ablauf nicht gewährleistet"

Eine Aufzeichnung und mediale Bereitstellung der Diskussionsrunde wird in Erwägung gezogen. "Das Ziel, heute Abend über neue Werte im Fußball zu diskutieren, sehen wir in der ursprünglichen Form stark gefährdet, denn durch die Intervention und den Protest von verschiedenen Fangruppierungen und nun auch durch politische Gruppen sehen wir einen reibungslosen Ablauf der Podiumsdiskussion nicht mehr gewährleistet und können sie daher aus Sicherheitsgründen nicht wie geplant durchführen", sagt Joachim Weretka, Mitglied des Veranstalters fairnetzer.1910.

Göttlich bedauert die Entscheidung

Unter anderem hat Präsident Oke Göttlich als Podiumsteilnehmer zugesagt. "Das Präsidium bedauert die Entscheidung, denn der FC St. Pauli steht für eine offene und tolerante Diskussionskultur und wird sich auch weiterhin in Gesprächen und Diskussionen mit in Teilen der Öffentlichkeit kontrovers gesehenen Menschen sachlich und kritisch auseinandersetzen und im Sinne der Inhalte von wichtigen sportpolitischen Themen agieren", so Göttlich.

Ultras drohten mit Interventionen

Den Ultras, die bei Heimspielen auf der Südtribüne stehen, hatte die Gästeliste nicht gepasst. Sie drohten dem FC St. Pauli unverhohlen mit Interventionen, sollten Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und DFB-Vizepräsident Rainer Koch nicht wieder ausgeladen werden. Aus der Sicht von "Ultrà Sankt Pauli" (USP) sind Grote und Koch "nicht zu akzeptieren". "Wir halten die Teilnahme dieser beiden Personen bei einer Diskussion über ,Werte' in unserem Stadion für völlig deplatziert und nicht akzeptabel", heißt es in einer USP-Mitteilung. Und weiter: "Mit den beiden genannten Personen soll jetzt ausgerechnet zwei Hardlinern, die in ihren Bereichen für eine erschreckende autoritäre Umgestaltung der Gesellschaft stehen, in unserer Südkurve eine Bühne geboten werden." Die Ultras planen, "die Veranstaltung entsprechend zu begleiten".

Auch HSV-Sportchef Boldt dabei

An der Debatte nimmt ein Sextett teil. Neben Grote, Koch udn Göttlich sind dies auch der ehemalige Sportclub-Moderator Gerhard Delling, HSV-Sportchef Jonas Boldt und Annika Rittmann, die Demonstrationen von "Fridays for Future" in Hamburg mitorganisiert. In der Gesprächsrunde soll es unter anderem um Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz gehen und wie der Profi-Fußball auf diese Themen reagiert.

