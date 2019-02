Stand: 27.02.2019 12:02 Uhr

St. Pauli - HSV: Protagonisten für Reportage gesucht!

Hamburg ist braun-weiß! Über diese klare Ansage der St.-Pauli-Fans können die Anhänger des Hamburger SV nur müde lächeln. Obwohl in der vergangenen Saison erstmals in der Vereinsgeschichte abgestiegen, ist der HSV in vielerlei Hinsicht der viel größere Hamburger Club. Trotzdem ist die Stadt gefühlt gespalten zwischen St.-Pauli- und HSV-Fans.

Für die Sportclub-Story-Reportage "Rivalen an der Reeperbahn - Das Stadtderby St. Pauli gegen den HSV" (Sonntag, 10. März, 23.35 - 00.05 Uhr) sucht der NDR leidenschaftliche Fans, die dem Derby am Millerntor entgegenfiebern - auf der Arbeit und im Feierabend. Wer teilt sich sein Büro, die Werkstatt oder einen anderen Arbeitsplatz mit einem Anhänger des jeweils anderen Vereins? Wo gibt es die nettesten Frotzeleien? Wer erzählt die besten Derbygeschichten? Wer hat zusammen mit seinem Arbeitskollegen Lust, Teil der 30-minütigen Sportclub Story zu werden?

Einfach im unten angehängten Formular bis kommenden Montag um 12 Uhr bewerben, dann schaffen Sie und Ihr Kollege es möglicherweise mit einer guten Geschichte in die Fernseh-Reportage!

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.03.2019 | 23:35 Uhr