St. Louis will Torjäger Cedric Teuchert - Hannover 96 zögert Stand: 22.01.2024 19:11 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 droht der Abgang seines Top-Torjägers Cedric Teuchert. Der 27-Jährige hat ein finanziell lukratives Angebot vom US-Proficlub St. Louis City SC vorliegen. Die angebotene Ablösesumme für den Stürmer ist 96 aber noch zu niedrig.

"Die Summe steht wirtschaftlich in keinem Verhältnis zum möglichen sportlichen Verlust", erklärte Hannovers Sportchef Marcus Mann am Montag der "Neuen Presse". Dem Blatt zufolge bietet der Verein aus der Major League Soccer (MLS) 400.000 Euro für Teuchert, dessen Vertrag bei den "Roten" im Sommer ausläuft. Dann könnte der gebürtige Coburger ablösefrei in die USA wechseln - und vermutlich branchenüblich noch ein Handgeld kassieren.

"In den nächsten Tagen wollen wir schon Klarheit", sagte Mann. Heißt wohl auch: 96 ist gesprächsbereit, will den Stürmer aber nicht für die bisher gebotene Summe ziehen lassen.

Medien: St. Louis bietet Millionengehalt

Teuchert ist mit acht Saisontoren erfolgreichster Schütze der Niedersachsen. Nach langer Verletzungspause hatte der 27-Jährige am vergangenen Sonnabend beim Rückrunden-Auftakt bei der SV Elversberg (2:2) sein Comeback gefeiert. Er wurde in der 65. Minute für Andreas Voglsammer eingewechselt. Möglicherweise war es sein letzter Einsatz für Hannover.

Denn übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist das Angebot aus St. Louis finanziell eigentlich zu lukrativ, um es ablehnen zu können. Er könne dort zum Gehaltsmillionär aufsteigen, hieß es. Teuchert selbst äußerte sich bis dato nicht zu einem möglichen schnellen 96-Abschied.

Teuchert zum zweiten Mal bei 96

Der frühere Junioren-Nationalspieler war 2019 das erste Mal auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu den "Roten" gewechselt. Nach einer Saison kehrte er zunächst zu den Gelsenkirchenern zurück, die ihn dann aber sofort an Union Berlin weiterverkauften. Nach zwei Jahren beim Bundesligisten verpflichtete ihn Hannover erneut - diesmal fest.

96 will den auslaufenden Vertrag mit dem Stürmer gerne verlängern. Die Chancen dafür scheinen nun aber nicht mehr sonderlich gut zu stehen.

