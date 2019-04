Stand: 05.04.2019 11:13 Uhr

Spielverbot für Asano bei 96 - Arsenal not amused

Wenn es nach Martin Kind geht, wird Takuma Asano kein Minute mehr für Hannover 96 auf dem Platz stehen. Der Geschäftsführer hat ein Spielverbot für den vom FC Arsenal ausgeliehenen Japaner erteilt. Bei einem weiteren Einsatz müsste der Bundesliga-Letzte den Angreifer kaufen. Die "Gunners" sind not amused, dürfen aber noch auf einen Verkauf hoffen - dank 96-Coach Thomas Doll.

In naher Zukunft sollte Hannover 96 vermutlich besser nicht beim FC Arsenal vorstellig werden. Zumindest nicht mit dem Anliegen, einen Fußballer des Premier-League-Clubs ausleihen zu wollen. Denn bei den "Gunners" herrscht laut englischen Medienberichten - gelinde ausgedrückt - Verwunderung über das Gebaren des Bundesligisten im Fall Takuma Asano. Den japanischen Nationalspieler haben die Londoner bis zum Saisonende bei den Niedersachsen geparkt. Zum einen, damit der verletzungsanfällige Angreifer Spielpraxis sammeln kann, die er bei Arsenal wohl nicht bekommen würde. Andererseits offenbar auch mit der Hoffnung, ihn an die "Roten" veräußern zu können. Doch durch letztere Rechnung hat 96-Geschäftsführer Martin Kind den Engländern nun einen Strich gemacht.

Kind will Null-Tore-Mann nicht kaufen

Der mächtige Gesellschafter des Tabellenletzten hat angeordnet, Asano ab sofort nicht mehr einzusetzen. Das Spielverbot für den 24-Jährigen "ist schriftlich niedergelegt", erklärte Kind dem "Sportbuzzer". Der Hintergrund: Bei einem weiteren Einsatz des Japaners würde eine Kaufklausel greifen. Der Absteiger in spe müsste den früheren Stuttgarter (stand von 2016 bis 2018 beim VfB unter Vertrag) demnach für eine siebenstellige Ablösesumme erwerben. Von weit über einer Million bis drei Millionen Euro ist in verschiedenen Medien die Rede. Für Kind offenbar zu viel Geld für einen Mann, der in seinen 13 Bundesliga-Einsätzen (neun von Beginn an) kein Tor erzielte und auch keine Vorlage gab.

Keine gute Perspektive bei den "Gunners"

Bei Arsenal hat der 24-Jährige noch einen bis 2020 datierten Kontrakt. Dass Asano nach seiner bis dato durchwachsenen Saison im Hannover-Jersey ab dem Sommer eine neue Chance beim aktuellen Tabellenvierten der Premier League bekommen wird, es scheint zumindest sehr fraglich. Wohl auch deswegen sollen die "Gunners"-Verantwortlichen "wütend" über das Spielverbot für die Leihgabe sein, wie es in englischen Medien heißt. Offenbar hatten sie darauf spekuliert, dass die Kaufklausel greifen würde. Oder sich der Japaner zumindest bis zum Saisonende ins Schaufenster stellen darf, um sich so für andere Vereine interessant zu machen.

Missachtet Doll Kinds Anordung?

Und möglicherweise geht ihr Plan ja auch noch auf. Denn 96-Coach Thomas Doll deutete auf der Pressekonferenz für die Partie am Sonnabend beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) an, das Kindsche Spielverbot für Asano vielleicht ignorieren zu wollen. "Für die Aufstellung und die Kaderzusammenstellung für ein Spiel bin ich zuständig. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen", erklärte der Trainer auf Nachfrage zu dem Thema.

