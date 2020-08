Stand: 07.08.2020 12:23 Uhr

HSV eröffnet Zweitliga-Saison gegen Düsseldorf

Der Hamburger SV wird die neue Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga am 18. September mit einem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf eröffnen. Die Partie ist eines von zwei Auftaktspielen an dem Freitagabend (18.30 Uhr). Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Aufsteiger Eintracht Braunschweig muss gleich zum Auftakt bei dem erst in der Bundesliga-Relegation gescheiterten Mitfavoriten 1. FC Heidenheim ran. Hannover startet gegen den Karlsruher SC und Holstein Kiel gegen den zweiten Bundesliga-Absteiger, SC Paderborn. Der VfL Osnabrück (in Fürth) und der FC St. Pauli (in Bochum) müssen zunächst auswärts ran. Anders als in den vergangenen Jahren starten Bundesliga und Zweite Liga diesmal am selben Wochenende. Die zeitgenauen Ansetzungen gibt die DFL erst später bekannt.

Viele Nordduelle - Hamburg-Derby am 6. Spieltag

Die ersten der mit Spannung erwarteten Nordduelle in der von sechs Teams aus Norddeutschland dominierten Liga gibt es erst am zweiten Spieltag: Dann treffen der VfL Osnabrück und Hannover 96 sowie Aufsteiger Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel aufeinander. Zum Derby empfängt Hannover am 3. Spieltag die Braunschweiger. Zum ersten Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli kommt es am 6. Spieltag (30. Oktober bis 2. November). Der HSV genießt zunächst Heimrecht. Die Saison beschließt der Aufstiegskandidat aus dem Volkspark dann erneut mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.

"Mit Düsseldorf, Paderborn und Aue haben wir ein ordentliches Auftaktprogramm und werden mit den beiden Bundesliga-Absteigern zum Start direkt gefordert", sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel zum Spielplan. "Die Hoffnung bleibt, dass unsere Heimspiele mit unseren Fans stattfinden."

