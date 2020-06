Stand: 07.06.2020 15:23 Uhr

"Wölfe"-Stürmer Weghorst schockt Werder von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat einen großen Schritt Richtung Europa-Pokal gemacht, Werder Bremen einen ebenso großen Richtung Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Die "Wölfe" gewannen am Sonntag dank eines späten Treffers von Wout Weghorst das Nordduell im Weserstadion mit 1:0 (0:0). Werder hat als Tabellen-17. nun bereits sechs Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und drei auf Relegationsrang 16. Sollten die Hanseaten tatsächlich absteigen, ist dies vor allem der eklatanten Heimschwäche geschuldet: Erst eine Partie haben die Bremer in dieser Saison zu Hause gewonnen und bereits elf verloren.

Starkes Zeichen gegen Rassismus

Beide Teams setzten vor der Begegnung ein starkes Signal gegen Rassismus, als sie gemeinsam am Mittelkreis knieten. Werder hatte bereits beim Aufwärmen Shirts mit der Aufschrift "Klare Kante gegen Rassismus" getragen. Sie reagierten damit auf die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in den USA. Auch bei anderen Bundesliga-Partien hatte es am Wochenende Proteste gegen Rassismus und Gewalt gegeben.

30.Spieltag, 07.06.2020 13:30 Uhr Werder Bremen 0 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Weghorst (82.)

Werder Bremen: Pavlenka - Moisander, Vogt, Veljkovic - Gebre Selassie, Bargfrede (61. Bartels), Augustinsson - M. Eggestein, Klaassen (85. Woltemade) - Sargent (76. Bittencourt), Osako (85. Selke)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon (88. Tisserand) - Schlager (83. Gerhardt), Arnold (88. Guilavogui) - Victor (64. Klaus), Mehmedi (64. Ginczek) - Brekalo - Weghorst

Die Partie entwickelte sich zu einem klassischen Kampfspiel, in dem Werder und Wolfsburg in Sachen Einsatz überzeugten, fußballerisch allerdings nicht. Vieles blieb Stückwerk, die turbulenten Strafraumszenen waren an einer Hand abzuzählen. Weghorst hatte nach einer knappen Viertelstunde die beste Chance vor der Pause. Er scheiterte aber an Werder-Schlusmann Jiri Pavlenka (14.).

Die Gastgeber hatten etwas mehr Ballbesitz, der ihnen allerdings auch nur zwei gute Gelegenheiten vor dem Wechsel bescherte. Beide Male stand Josh Sargent im Blickpunkt, der in die Startelf gerückt war, weil Milot Rashica (Sprunggelenksverletzung) kurzfristig passen musste. Sargent wurde zunächst beim Schuss in letzter Sekunde von Maximilian Arnord geblockt (24.), dann zwang er Keeper Koen Casteels zu einer Flugeinlage (31.).

Weghorst köpft den Siegtreffer

Die "Wölfe" gingen mit deutlich mehr Tempo in den zweiten Durchgang und forcierten das Spiel über die Flügel. Einige Male rauschte der Ball durchaus gefährlich in den Bremer Strafraum, doch die Werder-Defensive ließ sich zunächst nicht überrumpeln.

Offensiv kam von den Gastgebern hingegen nichts mehr. Bei strömendem Regen gab es kaum mehr gelungene Aktionen. Werder ging auch nicht ins letzte Risiko, obwohl ein Sieg eigentlich Pflicht für die Kohfeldt-Elf gewesen wäre. Und es kam wie so oft in dieser Saison: Einen entscheidenden Moment war die Bremer Abwehr nicht auf der Höhe, Weghorst lief sich frei und köpfte eine Flanke von Felix Klaus ungehindert ein (82.). Ein schwerer Nackenschlag für Werder, möglicherweise ein vorentscheidender im Abstiegskampf.

