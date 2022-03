Späte Gegentore: VfL Wolfsburg unterliegt Bayer Leverkusen Stand: 20.03.2022 19:29 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat am Sonntag sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:2 (0:0) verloren. Zum Matchwinner der Rheinländer wurde Paulinho, der in der Schlussphase beide Tore erzielte.

von Christian Görtzen

Für den VfL Wolfsburg war es eine doppelt bittere Niederlage. Es ging nicht nur spät ein Punkt verloren. Gegen den Bundesliga-Dritten wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. So aber steckt das Team von Trainer Florian Kohfeldt nach dem 27. Spieltag noch etwas tiefer im Mittelmaß der Liga fest - und hat sogar noch Abstiegssorgen.

VfL-Kapitän Arnold gelingt beinahe ein Traumtor

Die VfL-Profis hatten sich die Kritik ihres Trainers nach dem Spiel beim SC Freiburg (2:3) offenbar zu Herzen genommen. Wolfsburg begann engagiert gegen das Spitzenteam, ließ in der ersten Hälfte hinten bis auf eine Chance für Amine Adli (15.) wenig zu und spielte couragiert nach vorne.

Daraus ergaben sich zwei richtig gute Chancen zur Führung. Zunächst scheiterte Lukas Nmecha nach schönem Steilpass von Maxence Lacroix mit einem Schuss von der rechten Strafraumseite an Bayer-Torhüter Lukas Hradecky (17.). Dann legte sich Kapitän Maximilian Arnold den Ball in 30 Metern Entfernung für einen Freistoß zurecht und hielt einfach mal drauf. Es wäre fast ein Traumtor geworden. Hradecky floh in Richtung seines oberen linken Torwinkels und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen gerade eben an die Latte (23.). Viel mehr Aufreger gab es jedoch nicht in Abschnitt eins. Die Partie verflachte.

"Joker" Paulinho schockt Wolfsburg mit Doppelpack

Nach Wiederanpfiff war es wieder deutlich besser. Wolfsburg sorgte für die Höhepunkte: Auf Pass von Max Kruse war Nmecha plötzlich in sehr guter Position, doch er rutschte beim Torschuss weg (49.). Wenig später setzte Jonas Wind den Ball aus 16 Metern an den Pfosten (56.). So vielversprechend der Beginn war, so ernüchternd aber ging es weiter. Mehr noch: Es wurde eine richtig triste Angelegenheit.

Bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit: Die Wolfsburger ließen Leverkusens Paulinho bei einem Konter zu viel Platz. Und der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Brasilianer zog von der Strafraumgrenze ab und traf zum 1:0 (86.). Pavao Pervan, der Koen Casteels (Hüftprobleme) im Tor vertrat, gab dabei keine gute Figur ab. Paulinho legte sogar noch das 2:0 in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach.

27.Spieltag, 20.03.2022 17:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 B. Leverkusen 2 Tore: 0: 1 Paulinho (86.) 0: 2 Paulinho (90. +2)

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw, Brooks (88. Bialek) - Mbabu (74. Baku), Schlager (74. Vranckx), Arnold, Roussillon (81. Gerhardt) - L. Nmecha, Kruse - Wind (74. L. Waldschmidt)

B. Leverkusen: Hradecky - Kossounou (81. Sinkgraven), Tah, Tapsoba, Bakker (65. Hincapié) - Andrich, Demirbay - Bellarabi (73. Aranguiz), Adli (81. Paulinho), Diaby - Azmoun (73. Alario)

Zuschauer: 16554



