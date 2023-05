Sieg in heißer Schlussphase: Braunschweig verbucht wichtige Punkte Stand: 07.05.2023 12:12 Uhr Eintracht Braunschweig hat einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Fußball-Zweitligist gewann am Sonntag 2:1 gegen den SV Sandhausen.

Im Kellerduell der Zweiten Bundesliga gewannen die Niedersachsen in einer heißen Schlussphase zu Hause vor 15.000 Zuschauern gegen das Tabellenschlusslicht. Damit klettert die Eintracht auf Rang 14 und vergrößert den Abstand auf Arminia Bielefeld auf dem Relegationsabstiegsplatz auf fünf Punkte. Sandhausen bleibt unterdessen Letzter.

Braunschweig gerät nur durch Glück nicht in Rückstand

Dabei war Sandhausen besser in die Partie gestartet. Gleich in der neunten Minute hatten die Gäste die Großchance zur Führung. Ein Fehlpass in der Braunschweiger Abwehrkette landete direkt beim gegnerischen Stürmer Kemal Ademi, vollkommen ungehindert am Elfmeterpunkt abzieht - den Ball aus kürzester Distanz aber rechts am Tor vorbeisetzt.

Sandhausen erhöhte den Druck, Eintracht Braunschweig wirkte eingeschüchtert. Beispielhaft dafür war ein Flatterball von SV-Rechtsaußen Alexander Esswein in der elften Minute, den Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann zunächst fing, der ihm dann aber doch durch die Finger glitt und gefährlich Richtung Tor rollte. Im letzten Moment bekam der Keeper den Ball noch zu greifen.

Mitte der ersten Hälfte wurden die Gastgeber erstmals gefährlich vor dem Tor. Kapitän Jannis Nikolaou lenkte einen präzisen Eckball Anton Donkors Richtung Tor, den SV-Torhüter stark parierte. Braunschweig kam direkt wieder im Ballbesitz, doch auch Anthony Ujahs Kopfball blieb ohne Erfolg und landete knapp über dem Tor.

Braunschweig, das mit fünf Wechseln in der Startelf auflief, versuchte immer wieder über Konter gefährlich zu werden, doch zerschellte zumeist an der stabil stehenden Gäste-Abwehr. Kam die Eintracht doch mal in Nähe des gegnerischen Strafraums, wurde es jedoch branntgefährlich. So auch zehn Minuten vor der Pause. Uhja zog aus 20 Metern ab, SV-Keeper Patrick Drewes wehrte den Schuss nur mit großer Mühe nach vorne ab.

Ademi scheitert zweimal an Eintracht-Torhüter Hoffmann

Auf der Seite der Sandhausener stellte vor allem Ademi die Braunschweiger Abwehr um den wieder gensenen Filip Benkovic vor Herausforderungen. Bereits zum zweiten Mal hatte der Stürmer die Chance zum Führungstreffer (44.) auf dem Fuß, zeigte aber erneut Nerven und scheiterte letztendlich mehr an sich selbst, als an Eintracht-Torwart Hoffmann.

Heiße Schlussphase: Alle Tore in letzten Minuten

Die zweite Halbzeit plätschterte rund eine halbe Stunde vor sich hin. Auch hier waren es wieder die Gäste, die zwar mehr Druck auf das gegnerische Tor ausübten, Großchancen blieben aber aus. Die sonst konterstarken Braunschweiger blieben offensiv zu harmlos: ungenaues Passspiel, keine klaren Abschlüsse in der gegnerischen Hälfte.

Das Tor für die Eintracht in der 82. Minute fiel dementsprechend aus dem Nichts. Ein Eckball von Immanuel Pherai landete bei Decarli der den Ball im Fünfmeteraum im Liegen ins Tor stocherte. Die Antwort der Gäste folgte prompt, ebenfalls per Eckstoß. Zhivor berwandelte per Kopf. Doch nur 72 Sekunden später sorgte Anton Donkor mit seinem Schuss unter die Latte für den Siegtreffer.

31.Spieltag, 07.05.2023 13:30 Uhr Braunschweig 2 SV Sandhausen 1 Tore: 1 :0 Decarli (83.) 1: 1 Schirow (88.) 2 :1 Donkor (89.)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Decarli, Benkovic, Kurucay - Multhaup (64. J. H. Marx), Henning (64. Wiebe), Nikolaou, Donkor - Pherai (83. Wintzheimer) - Ujah (90.+4 F. Kaufmann), Lauberbach (90.+4 Bonga)

SV Sandhausen: Drewes - Dumic, Schirow, Sicker - Ajdini, Zenga, Bachmann, Papela (81. El-Zein), Okoroji (89. C. Kinsombi) - Esswein (68. Evina), Ademi (68. Al Ghaddioui)

Zuschauer: 20000



