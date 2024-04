Sieg gegen Kaiserslautern - HSV legt im Kampf um Platz 3 vor

Stand: 06.04.2024 14:54 Uhr

Der HSV hat sich zumindest vorübergehend wieder auf den dritten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Die Hamburger schlugen am Sonnabend den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (1:1) und überholten Düsseldorf, das am Sonntag gegen Braunschweig spielt.