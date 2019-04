Stand: 27.04.2019 15:52 Uhr

Schwaches Heimspiel: Hansa torlos gegen Lotte von Ingmar Deneke, NDR.de

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den zweiten Sieg in Folge verpasst. Nach dem erfolgreichen Auswärts-Auftritt in Kaiserslautern (2:0) enttäuschten die Rostocker am Sonnabend vor eigenem Publikum. Beim 0:0 gegen den Abstiegskandidaten Sportfreunde Lotte mangelte es Hansa in der Offensive an Ideen und Durchschlagskraft. "Wir müssen mit dem Punkt leben. Gegen Osnabrück wollen wir wieder ein besseres Gesicht zeigen", sagte Trainer Jens Härtel mit Blick auf das kommende Spiel beim Drittliga-Meister.

Rostocks Pepic knapp am Traumtor vorbei

35.Spieltag, 27.04.2019 14:00 Uhr Hansa Rostock 0 Sportfr.Lotte 0 Tore:

Hansa Rostock: Gelios - Wannenwetsch, Hüsing, Riedel (81. Bischoff), Ahlschwede - M. Pepic, Bülow, Hildebrandt - Soukou, Breier (70. Williams), Biankadi

Sportfr.Lotte: Kroll - Langlitz, Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - Jon. Hofmann, L. Dietz (68. Putze) - J. Lindner (79. Oesterhelweg), Karweina (90.+1 Drinkuth), Jovic - Wegkamp

Zuschauer: 10000



Weitere Daten zum Spiel

Die Rostocker hätten sich bereits in der Anfangsphase eine Führung herausschießen können, scheiterten bei dem Vorhaben allerdings an ihrer schlechten Chancenverwertung. Cebiou Soukou hatte die beste Möglichkeit, als er von Pascal Breier im Zentrum bedient wurde, den Ball aber volley übers Tor schoss (10.). Auch die Gäste, die erstaunlich mutig auftraten, hatten ihre Abschlüsse. Der Drehschuss von Sinan Karweina strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei (18.). Noch brenzliger wurde es in der 34. Minute, als Toni Jovic frei vor Ioannis Gelios auftauchte und der Hansa-Keeper glänzend parierte. Rostock enttäuschte in dieser Phase: Wenig Impulse nach vorne, dazu Unsicherheiten in der Abwehr. Mitten hinein in diese spielerische Lethargie knallte ein Hammer von Mirnes Pepic: Sein Hochgeschwindigkeits-Schuss aus 25 Metern hätte das Zeug zum "Tor des Monats" gehabt, wenn er denn reingegangen wäre (43.) - es war die beste Aktion der Gastgeber.

Hansa verpasst "Lucky Punch"

Nach der Pause erhöhte Hansa anfangs den Druck, bestimmte das Geschehen, doch die kampfstarken Sportfreunde schafften es immer wieder, die Schüsse entscheidend zu blocken. Die Rostocker bauten geduldig auf, Lotte lief hinterher, aber es fehlten die Großchancen. Mitte des zweiten Durchgangs ging das Tempo zurück - die Partie plätscherte dem Ende entgegen. Bevor der Schiedsrichter das Spiel aber abpfiff, war sie plötzlich da - Hansas Möglichkeit zum Siegtreffer: Doch Pepic schoss aus guter Position weit daneben. Es blieb beim enttäuschenden torlosen Unentschieden.

