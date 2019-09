Stand: 27.09.2019 20:29 Uhr

Schwach: VfL Osnabrück verliert beim Schlusslicht von Ingmar Deneke, NDR.de

Zum Auftakt des achten Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga hat der VfL Osnabrück am Freitagabend eine enttäuschende Leistung gezeigt. Die Lila-Weißen unterlagen im Aufsteigerduell beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 und kassierten ihre vierte Niederlage. Für den Tabellenletzten aus Hessen war es der erste Sieg in dieser Saison. Osnabrück schaffte im dritten Spiel nacheinander keinen Sieg. Am nächsten Spieltag steht das Derby gegen Armina Bielefeld auf dem Programm.

Kurioser Torwartwechsel

Die Partie begann mit einer Kuriosität: Wehens Torwart Jan-Christoph Bartels, der für den bislang glücklosen Lukas Watkowiak (23 Gegentreffer) in der Startelf stand, verletzte sich nach sieben (!!!) Sekunden bei seiner ersten Aktion am Oberschenkel. Der 20-Jährige musste ausgewechselt werden, Watkowiak nahm wieder seine angestammte Position ein.

8.Spieltag, 27.09.2019 18:30 Uhr Wehen Wiesb. 2 VfL Osnabrück 0 Tore: 1 :0 Dams (23.) 2 :0 Schäffler (83.)

Wehen Wiesb.: Bartels (3. Watkowiak) - Mockenhaupt, Dams, Medic - Kuhn, Lorch, M. Niemeyer - Aigner (82. Chato), Titsch-Rivero, Dittgen (64. Kyereh) - Schäffler

VfL Osnabrück: P. Kühn - Ajdini, Heyer, Van Aken, Wolze (78. Farrona Pulido) - Nik. Schmidt (64. Alvarez), Taffertshofer - Heider, Blacha, Amenyido - Girth (64. Friesenbichler)

Zuschauer: 3723



Die Anfangsphase stand unter dem Eindruck der schnellen Unterbrechung, ein richtiger Spielfluss schälte sich nur langsam heraus. Doch gleich die erste Chance saß, die Gastgeber trafen nach einer Ecke: Niklas Dams, von den VfLern völlig alleine gelassen, schob aus wenigen Metern ein (23.). Nun waren die Osnabrücker gefordert, denen es in der Offensive allerdings an Bewegung und Tempo mangelte. Der SVWW lauerte derweil auf Konter und hätte eine Umschaltsituation fast genutzt - Stefan Aigner schoss freistehend über das Tor (33.) Nur drei Minuten später waren die Gäste erneut im Glück, als Moritz Kuhn per direktem Freistoß die Latte traf. Danach tauchte endlich mal der VfL vor dem gegnerischen Tor auf. Kapitän Marc Heider zirkelte die Kugel nach einer Hereingabe mit dem Kopf an den langen Pfosten (40.). Trotz dieser Aktion war es bis dato ein schwacher Auftritt der Lila-Weißen.

VfL fällt nichts ein - Wehen legt nach

Der VfL ging personell unverändert in den zweiten Durchgang, allerdings blieb auch die Harmlosigkeit im Vorwärtsgang bestehen. Zudem agierten die Hessen, die "Schießbude der Liga", in der Abwehr weitaus sicherer als gewohnt. Osnabrücks Trainer Daniel Thioune frischte die Offensive auf, wechselte Marcos Alvarez und Kevin Friesenbichler ein. Viel Ballbesitz, kein Ertrag - die ideenlosen Gäste arbeiteten sich weiter am Gegner ab. Und dann schlugen wieder die anderen zu: Wehens Manuel Schäffler setzte sich nach einem langen Abschlag durch und traf satt ins kurze Eck zum 2:0 (83.). Zwei Pfostenschüsse des Tabellenletzten hintereinander waren der Schlusspunkt dieser Partie (89.) - Osnabrück war an diesem Abend lediglich ein willkommender Aufbaugegner.

