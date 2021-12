Schon neunmal remis: HSV lässt zu viele Punkte liegen Stand: 19.12.2021 11:06 Uhr Der Hamburger SV hat einen erfolgreichen Jahresabschluss 2021 verpasst. Das 1:1 gegen Schalke bedeutete gleichzeitig das neunte Unentschieden in dieser Saison - gefährden die Punktverluste das Saisonziel Aufstieg?

von Tom Gerntke

Die Enttäuschung über den verpassten Sieg war den HSV-Spielern nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Nur langsam und mit hängenden Köpfen schlichen die Profis zu ihrem Trainer Tim Walter, der seine Mannschaft zur letzten Platzansprache im Jahr 2021 zusammengerufen hatte. 85 Minuten hatten die Hamburger mit 1:0 geführt, hatten sich in jeden Ball geworfen. Am Ende ohne Erfolg, denn Schalke machte mit der 13. Ecke den 1:1-Endstand perfekt. Wieder kein HSV-Sieg - wieder nur ein Unentschieden.

Unentschieden-Serie ein Manko beim HSV

"Unterm Strich ist das 1:1 verdient. Schalke hat uns alles abverlangt. Wir haben zwar gekämpft und alles reingehauen, aber uns fehlte der letzte Wille, zu null spielen zu wollen", sagte ein enttäuschter Jonas Meffert. Und so steckt der HSV in der Tabelle weiter in der Verfolgerrolle fest. Ein Grund dafür sind die vielen Punkteteilungen in dieser Saison. "Lieber hätten wir ein, zwei Spiele verloren und dafür mehr gewonnen", resümierte Stürmer Robert Glatzel, "aber wir hätten bei fast jedem Unentschieden mehr verdient gehabt." Auch Mittelfeldspieler Moritz Heyer sieht darin das große Manko. Denn angesichts der engen Tabellensituation helfen nur Siege, um die direkten Konkurrenten abzuschütteln.

AUDIO: HSV-Trainer Walter: "Nicht von Ergebnissen lenken lassen" (4 Min) HSV-Trainer Walter: "Nicht von Ergebnissen lenken lassen" (4 Min)

Der Blick in die Statistik zeigt: Der Hamburger SV ist über alle drei Profi-Ligen in Deutschland hinweg, ganz vorne mit dabei in Sachen Remis. Lediglich Drittligist FSV Zwickau hat noch mehr auf dem Konto: Die Sachsen mussten sogar elf Mal die Punkte teilen - bei zwei Saisonspielen mehr als die Hamburger. Der HSV wähnt sich trotzdem auf dem richtigen Weg. "Wenn wir noch ein paar Punkte besser machen, fahren wir auch die Siege ein", so die einfache Analyse von Glatzel.

Fußball-Festung Hamburg

Der Tenor bei den HSV-Verantwortlichen ist eindeutig: Ein Unentschieden ist besser als eine Niederlage. Und genau davon gab es im ganzen Halbjahr keine einzige im heimischen Volkspark. Lediglich der Stadtnachbar vom Kiez, der FC St. Pauli, blieb ebenfalls zuhause ungeschlagen - einmalig im deutschen Profi-Fußball. Zum ersten HSV-Heimspiel im neuen Jahr wird ausgerechnet der Herbstmeister zum Stadtderby in den Volkspark kommen. Dann wollen Spieler und Trainer schon aus Prestige-Gründen alle drei Punkte in HSV-Händen halten.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.12.2021 | 22:50 Uhr