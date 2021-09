Schock für Werder Bremen: Groß fällt "längerfristig" aus Stand: 20.09.2021 18:49 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Defensivspezialisten Christian Groß verzichten. Der 32-Jährige muss sich einer Knieoperation unterziehen.

Wie die Hanseaten am Montagabend mitteilten, verletzte sich Groß am Sonntagvormittag im Training am rechten Knie. Er werde Werder "längerfristig" nicht zur Verfügung stehen, hieß es weiter. Der gebürtige Bremer ist damit zweifellos der große Pechvogel des vergangenen Fußball-Wochenendes, hatte er doch am Tag vor seiner Verletzung im Nordderby gegen seinen Ex-Club Hamburger SV bereits in der 31. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen und sein Team dadurch entscheidend geschwächt.

Groß in den Vorwochen bei Werder gesetzt

Der Ausfall von Groß ist für die Hanseaten bitter. In den vergangenen vier Partien hatte der Routinier jeweils in der Startelf gestanden. Vor dem HSV-Duell waren die Bremer auch wegen der guten Leistungen des 32-Jährigen dreimal ohne Gegentor geblieben. Dementsprechend frustriert reagierte Coach Markus Anfang auf dessen Verletzung. "Das ist eine schlechte Nachricht für uns. In den letzten Wochen wurde deutlich, welchen Stellenwert 'Grosso' für unsere Mannschaft hat. Für ihn persönlich ist die Verletzung nach dem Platzverweis am Samstag natürlich unheimlich bitter. Wir hoffen, dass der Eingriff gut verläuft und er schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann", sagte der 47-Jährige.

