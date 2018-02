Stand: 19.02.2018 20:08 Uhr

Schmidt tritt als Wolfsburg-Trainer zurück

Martin Schmidt ist überraschend von seinem Amt als Trainer des VfL Wolfsburg zurückgetreten. Der 50 Jahre alte Schweizer, der beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2019 besaß, bat die Clubführung am Montag um die Auflösung seines Arbeitspapieres. Der Verein kam dem Wunsch des Coaches nach, reagierte allerdings mit Unverständnis darauf. "Intern waren wir alle fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam das Blatt wenden werden, entsprechend überraschend und unvorhersehbar kam nun dieser Vorstoß von Martin Schmidt, zumal wir seine Beweggründe nicht in allen Teilen nachvollziehen können", erklärte VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher. Wer beim Tabellen-14. auf Schmidt folgen wird, steht noch nicht fest.

Er wolle durch seinen Schritt dem VfL Wolfsburg ermöglichen, die aktuelle sportliche Situation durch neue Impulse von der Trainerbank zu verbessern und den immer weiter ansteigenden öffentlichen Druck - auch gerade gegenüber seiner Person - vom Verein zu nehmen, begründete Schmidt gegenüber den Clubverantwortlichen seine Entscheidung.

Rebbe: "Dieser Schritt enttäuscht mich"

Der Fußballlehrer war nach vier Spieltagen als Nachfolger von Andries Jonker verpflichtet worden. Unter dem früheren Übungsleiter des FSV Mainz 05 spielten die Niedersachsen wettbewerbsübergreifend elf mal remis, holten fünf Siege und kassierten sechs Niederlagen. Nach lediglich einem Erfolg in den vergangenen neun Begegnungen (1:0 bei Hannover 96) war der 50-Jährige zunehmend unter Druck geraten. Zumal Wolfsburg trotz seines teuren Kaders spielerisch häufig enttäuschte. Die Partie am kommenden Freitag (20.30 Uhr) in Mainz hatte für Schmidt als "Schicksalsspiel" gegolten. Nun zog er vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte selbst die Notbremse. "Diese entschlossene Haltung gilt es jetzt zu respektieren, wenngleich ich zugeben muss, dass mich dieser Schritt enttäuscht - auch gerade weil er unser Wunschtrainer für den VfL war", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe.

Auch Sportdirektor vor dem Aus?

Für den 39-Jährigen könnte die Luft beim Meister von 2009 nun dünn werden. In seine gerade einmal rund einjährige Amtszeit als Sportdirektor fallen die Verpflichtungen der Trainer Jonker und Schmidt, die nicht den erhofften Aufschwung brachten. Hinzu kommen einige teure Spieler-Fehleinkäufe sowie der Abgang von Nationalspieler Mario Gomez in der Winterpause zum VfB Stuttgart. Am Mittellandkanal kursierten in der vergangenen Woche bereits Namen von möglichen Nachfolge-Kandidaten. So wurde unter anderem Jörg Schmadtke mit dem VfL in Verbindung gebracht.

