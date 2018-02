Stand: 20.02.2018 10:08 Uhr

Schmidt-Rücktritt: VfL Wolfsburg kalt erwischt

Der überraschende Rücktritt von Trainer Martin Schmidt hat den VfL Wolfsburg offenbar kalt erwischt. VfL-Aufsichtsrat Hans-Gerd Bode zeigte sich "in der Tat überrascht" von Schmidts Abgang und bekannte in der Trainerfrage: "Es ist nicht so, dass wir eine Lösung in der Schublade haben." Die muss der VfL nun aber schnell finden. Schließlich steht am Freitag (20.30 Uhr) das sehr wichtige Spiel beim Tabellen-16. Mainz 05 an. Sollten die "Wölfe" dort verlieren, könnten sie am Ende des Spieltags auf dem Relegationsrang stehen. Schmidt hatte am Montagabend seinen Rücktritt erklärt und betont, er wolle durch seinen Schritt dem VfL Wolfsburg ermöglichen, die sportliche Situation durch neue Impulse von der Trainerbank zu verbessern.

Favre, Labbadia und Keller sollen Kandidaten sein

Wem wird nun die Aufgabe anvertraut, den VfL wieder in die Spur zu bringen? Lucien Favre (OGC Nizza) wird eigentlich immer gehandelt, wenn in der Bundesliga ein Trainerposten frei wird. Der Schweizer war in Wolfsburg bereits mehrmals im Gespräch. Gleiches gilt für Bruno Labaddia. Der Ex-Coach des Hamburger SV verhandelte im Herbst 2016 sogar intensiv mit den "Wölfen", die sich jedoch letztlich entschlossen, Valérien Ismaël eine Chance zu geben. Auch Jens Keller könnte ein Kandidat sein. Der ehemalige VfL-Profi (1995 bis 1998) stand zuletzt bei Union Berlin unter Vertrag und wurde dort Anfang Dezember vergangenen Jahres beurlaubt, obwohl er mit dem Team Rang vier in der Zweiten Bundesliga belegte.

Dass ein neuer Chef-Trainer bereits die Trainingseinheit heute um 16 Uhr leiten wird, ist eher unwahrscheinlich. Als Interimslösung wäre U23-Trainer Rüdiger Ziehl eine Option.

Auch Sportchef Rebbe steht unter Druck

Bei der Suche nach einem neuen Coach ist nun Sportchef Olaf Rebbe gefragt. Der 39-Jährige steht selbst in der Kritik: Ihm wird eine verfehlte Kaderzusammenstellung und ein unglückliches Händchen bei der Wahl der Trainer vorgeworfen. Andries Jonker kam Ende Februar 2017 zum VfL und wurde in dieser Saison bereits nach dem vierten Spieltag durch Schmidt ersetzt. Der Bilanz des Schweizers: fünf Siege, elf Unentschieden und sechs Niederlagen. Rebbes Zukunft beim VfL dürfte entscheidend davon abhängen, ob er bei der Schmidt-Nachfolge die richtige Entscheidung trifft.

