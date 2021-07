Schmadtke spricht Machtwort: Lacroix muss in Wolfsburg bleiben Stand: 21.07.2021 15:19 Uhr Der von Fußball-Vizemeister RasenBallsport Leipzig umworbene Verteidiger Maxence Lacroix muss beim VfL Wolfsburg bleiben. Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke erklärte den Poker um den 21-Jährigen für beendet.

"Wir haben alles abgelehnt. Und das Thema ist jetzt auch beendet", sagte der 57-Jährige dem "Sportbuzzer". Schmadtke schloss zugleich aus, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen würden, sollten die Leipziger ihr Angebot für Lacroix noch einmal nachbessern. "Alle wissen nun Bescheid - und das ist das Wichtigste", erklärte der frühere Bundesliga-Torwart.

Der VfL soll Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro für den Innenverteidiger gefordert haben. Die beiden Offerten von RB hätten weit davon entfernt gelegen, heißt es.

In Bundesliga-Premierensaison gleich überzeugt

Lacroix war vor einem Jahr aus seiner Heimat vom fanzösischen Zweitligisten FC Sochaux-Montbéliard zum Autoclub gewechselt. In seiner Premieren-Saison in der Bundesliga bestritt der Junioren-Nationalspieler 30 Partien für die "Wölfe". Durch seine konstant guten Leistungen weckte der 21-Jährige das Interesse anderer Clubs wie Leipzig. Die Sachsen sind nach dem Abgang ihrer Innenverteidiger Dayot Upamecano (FC Bayern München) und Ibrahima Konaté (FC Liverpool) auf der Suche nach einem weiteren zentralen Abwehrspieler, nachdem sie in Mohamed Simakan (RC Straßburg Alsace/21 Jahre alt) und Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb/19) bis dato zwei Bundesliga-unerfahrene Kräfte für diese Position geholt haben.

Nun steht endgültig fest: Lacroix, der bei den VfL-Verantwortlichen seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte, wird kein "Roter Bulle", sondern bleibt ein "Wolf". Zumindest erst einmal...

