Schlüsselbeinbruch: Saisonaus für Wolfsburgs Lena Lattwein Stand: 04.04.2023 16:17 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen bei ihrer Triple-Jagd auf Lena Lattwein verzichten. Die Mittelfeldspielerin hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und wurde bereits operiert. Für die WM besteht noch Hoffnung.

Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League - in allen drei Wettbewerben hat die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot noch Chancen auf den Titel. Ausgerechnet im vergleichsweise unwichtigen Nordduell am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen (8:0) verletzte sich die 22-Jährige nun schwer. Schon in der zehnten Minute musste Lattwein vom Platz. Eine Minute später erzielte Alexandra Popp das 1:0, sieben weitere Tore folgten.

Am Dienstag teilte ihr Club nun nicht nur die Verletzung mit, sondern auch, dass Lattwein bereits operiert worden ist. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, auch wenn sie für die "Wölfinnen" in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Lattwein hat - wie viele andere - in diesem Jahr noch viel vor: Vom 20. Juli bis 20. August findet in Australien und Neuseeland die WM statt und die Wolfsburgerin ist eigentlich ein fester Bestandteil der Mannschaft.

Lattwein, Gwinn und Dallmann - trotz Verletzung zur WM?

Laut VfL soll ihre Teilnahme nicht gefährdet sein, so der Heilungsverlauf denn planmäßig verläuft. Passen muss die gebürtige Saarländerin aber bei den Länderspielen der DFB-Frauen am Karfreitag in den Niederlanden und am kommenden Dienstag in Nürnberg gegen Brasilien. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist es bereits die dritte EM-Teilnehmerin von England 2022, die wegen einer Verletzung in dieser Saison nicht mehr spielen kann.

Im Fall der Bayern-Spielerinnen Giulia Gwinn (Kreuzbandriss) und Linda Dallmann (Riss der Syndesmose) schloss sie eine WM-Teilnahme dennoch nicht aus. "MVT" hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass es sich lohnen kann, bis zum Schluss auf ihre Wunschspielerinnen zu warten. Ohne Popp, die zuvor lange ausgefallen war, wäre das Sommermärchen bei der EM in England nicht möglich gewesen.

