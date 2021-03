Schleswig-Holstein beendet Fußball-Saison Stand: 10.03.2021 22:59 Uhr Der Schleswig-Holsteinische Fußballverbands hat sich am Mittwochabend für einen Saisonabbruch entschieden. Statt des Punktspielbetriebs soll es einen freiwilligen "Derby-Cup" geben.

Die Abstimmung auf der außerordentlichen Sitzung des SHFV sei mehrheitlich ausgefallen, hieß es und gelte für den Herren- und Frauen-Bereich bei den Erwachsenen und Junioren. "Es ist uns bewusst, dass bei weiteren Lockerungen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen ein Zeitrahmen zur Verfügung stehen könnte, in dem beispielsweise die Beendigung einer 'einfachen Runde' in einzelnen Spielklassen noch möglich wäre. Im Präsidium sind wir allerdings mehrheitlich der Überzeugung, dass selbst das Ergebnis einer 'halben' Serie angesichts der schwierigen Umstände in der Saison 2020/2021 kein adäquates sportliches Ergebnis darstellen würde, welches über Auf- und Abstieg entscheiden sollte", erklärte die SHFV-Vizepräsidentin Spielbetrieb Sabine Mammitzsch.

Freundschaftsspiele auf Kreisebene?

Daher zieht der SHFV wie schon vor wenigen Tagen der Hamburger Fußballverbandeinen Schlussstrich. Es soll aber den Vereinen ein Angebot auf freiwilliger Basis - abhängig von der jeweiligen Verfügungslage - gemacht werden: In Form eines "Derby-Cups" als alternativen Wettbewerb möglichst ab Anfang Mai. "Wir wollen damit Druck von unseren Vereinen nehmen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, schnellstmöglich in eine attraktive Wettbewerbsform zurückzukehren - mit vielen Derbys, kurzen Wegen und getragen von der Freude über die Rückkehr auf die Fußballplätze", sagte Mammitzsch.

Regionalliga-Aufstieg soll sportlich erfolgen

Aufsteiger in die Regionalliga soll es indes auf sportlicher Ebene geben. Im Herrenbereich hatten die beiden Kandidaten SV Todesfelde und SV Eichede sich noch nicht abschließend geäußert, ob sie in die Vierte Liga wollen. Die Kreispokale und der SHFV-Landespokal sollen nach altbewährter Weise ausgetragen werden.

