Stand: 29.03.2022 14:32 Uhr Schlägerei mit Verletzten bei Fußballspiel in Lohbrügge

Ein Fußballspiel in Lohbrügge ist am Wochenende offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Am Ende gab es unter den Spielern sechs Verletzte - zwei kamen sogar ins Krankenhaus. Angefangen hatte alles mit Beleidigungen zwischen den Spielern der Kreisligisten FC Bergedorf 85 und des TuS Hamburg. Bergedorf meldete seine beteiligte Mannschaft daraufhin komplett vom Spielbetrieb ab. Der Verein entschuldigte sich bei Spielern, Offiziellen und den mitgereisten Gästen des TuS Hamburg sowie bei dem Schiedsrichter für das Verhalten "unserer ehemaligen Mannschaft." Laut Hamburger Fußballverband eine konsequente und genau die richtige Entscheidung. | 29.03.2022 14:32