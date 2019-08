Stand: 08.08.2019 14:21 Uhr

Schalke kommt: Zu viel Euphorie in Drochtersen?

Zum dritten Mal nacheinander nimmt die SV Drochtersen/Assel am DFB-Pokal teil - und zum dritten Mal hat der Fußball-Regionalligist einen großen Namen aus der Bundesliga zu Gast. 2017 war es Borussia Mönchengladbach, im vergangenen Jahr der FC Bayern München - und an diesem Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) kommt der FC Schalke 04 ins Kehdinger Stadion. Nach den zwei knappen Niederlagen in den Vorjahren versucht Clubchef Rigo Gooßen, die Euphorie im Landkreis Stade zu bremsen: "Die Erwartungen sind mir hier teilweise zu hoch", klagte der 59-Jährige in einer Talk-Runde des "Stader Tageblatts".

Zweimal 0:1 heißt nicht Sieg im dritten Spiel

"Nur, weil wir zweimal nur 1:0 verloren haben, heißt das nicht, dass wir das dritte Spiel gewinnen", erklärte Gooßen. "Jeder Spieler würde einen an die Backen bekommen, wenn er so denken würde. Das wäre der erste Schritt, um so ein Spiel hoch zu verlieren. So ein Spiel bedeutet: Jeder Spieler hat einen Gegenspieler, der klar besser ist. Es würde schon einer Sensation gleichkommen, wenn wir das Spiel lange offen halten."

Gooßen seit 1982 der "Macher" von D/A

Erinnerungen an ein Kehdinger Wunder Eine Sensation gegen Bayern München im DFB-Pokal lag für Regionalligist SV Drochtersen/Assel in der Luft. 1987 sorgte eine Kehdinger Auswahl tatsächlich für das Wunder gegen den FCB.

Gooßen ist seit 37 Jahren der "Macher" bei Drochtersen/Assel. Die Teilnahmen am DFB-Pokal sind dabei nur vordergründig die absoluten Highlights dieser Erfolgsgeschichte aus der 12.000-Einwohner-Gemeinde. Mindestens genauso beachtlich ist, dass Gooßen einen derart kleinen Club seit 2015 in der vierten Liga etabliert hat. In der vergangenen Saison wurde D/A Tabellenfünfter und besiegte im Niedersachsen-Pokal nacheinander den Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig, den späteren Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und dann im Finale den nächsten Drittligisten SV Meppen. "Wenn ich das alles 1982 groß erzählte hätte, hätten alle gesagt: 'Der ist reif für die Klapse'", kommentierte Gooßen über die Entwicklung seines Vereins.

Bayern-Partie bescherte Saisonetat

"Seit einigen Jahren scheint die Sonne über dem Kehdinger Stadion. In den entscheidenden Momenten haben wir das Glück auf unserer Seite", sagte Gooßen dem "kicker". Mit jedem Spiel im DFB-Pokal nimmt der Club mehr als 100.000 Euro allein an Prämien durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein. Der Überschuss aus der Partie gegen Bayern München "hat uns vor einem Jahr einen Saisonetat beschert", so der D/A-Chef. Wie schon gegen Gladbach und die Bayern lässt der Verein auch gegen Schalke mehrere Zusatztribünen errichten, so dass am Sonnabend rund 8.000 Zuschauer ins Kehdinger Stadion passen werden.

