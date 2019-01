Stand: 03.01.2019 15:35 Uhr

Sandhausen holt Diekmeier - Erstes Spiel beim HSV

Ein halbes Jahr lang war Dennis Diekmeier arbeitslos, jetzt hat das HSV-Urgestein einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger hat beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Das teilte der abstiegsbedrohte Club am Donnerstag mit.

Und wie es das "Fußball-Schicksal" so will, kehrt Diekmeier mit seinem neuen Verein gleich an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zum Restrundenauftakt empfängt der HSV am 30. Januar eben jenen SV Sandhausen im Volksparkstadion - mit Diekmeier. Der hatte von 2010 bis zum vergangenen Sommer acht Jahre lang das Trikot des Traditionsclubs von der Elbe getragen und 173 Bundesligaspiele für die "Rothosen" bestritten.

Beim HSV verpokert

Dass Diekmeier mehrere Monate arbeitslos war und jetzt als Gast in Hamburg aufläuft, hat er sich dem Vernehmen nach selbst zuzuschreiben. Der Defensivakteur hat sein Blatt im Vertragspoker mit dem HSV offenbar überreizt. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" hatten ihm die Hamburger einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine einjährige Verlängerung angeboten. Diekmeier und dessen Berater Volker Struth sollen allerdings vier Jahre und ein höheres Gehalt gefordert haben. Letztlich scheiterten die Verhandlungen.

"Möchte dem SVS mit meiner Erfahrung helfen"

Nun also Sandhausen, wo Diekmeier wie in den vergangenen Jahren beim HSV der Abstiegskampf erwartet. "Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich ins Team integrieren und dem SVS mit meiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga helfen", sagte der Verteidiger.

"Gehe in der Summe davon aus, dass er uns weiterhelfen kann"

Sandhausens Cheftrainer Uwe Koschinat freut sich auf den prominenten Neuzugang: "Dennis Diekmeier ist ein Spieler, der eine unglaubliche Erfahrung mit sich bringt und in den letzten Jahren mit dem Hamburger SV zahlreiche, größtenteils positive Phasen im Abstiegskampf begleitet hat. Er ist ein Positionsspezialist auf der rechten Seite. Deshalb gehe ich in Summe davon aus, dass er uns sofort weiterhelfen kann." Am besten gleich im ersten Spiel im Volksparkstadion.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.01.2019 | 16:25 Uhr