Stand: 23.12.2018 15:20 Uhr

Saison-Aus für St. Paulis Torjäger Veerman

Der FC St. Pauli muss bis zum Saisonende und wohl auch noch einige Zeit darüber hinaus ohne Torjäger Henk Veerman auskommen. Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, erlitt der Niederländer beim 4:1-Sieg der Hanseaten am Sonnabend gegen den 1. FC Magdeburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenbandes - praktisch ein Totalschaden im rechten Knie.

Der Stürmer, mit sechs Treffern und fünf Vorlagen Top-Scorer der Kiezkicker, soll in den nächsten Tagen operiert werden. "Wir sind natürlich alle sehr traurig, dass sich Henk so schwer verletzt hat, und werden alles Mögliche dafür tun, dass er so schnell wie möglich wieder in unserer Mitte ist", so Cheftrainer Markus Kauczinski zu der Schock-Diagnose.

