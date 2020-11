SV Meppen will allen Widrigkeiten trotzen Stand: 23.11.2020 17:32 Uhr Für den SV Mepppen steht am Dienstag beim SV Wehen Wiesbaden das erste Spiel nach dreiwöchiger Corona-bedingter Pause auf dem Programm. Die Vorzeichen für einen Erfolg stehen schlecht.

Denn an einen normalen Trainingsbetrieb war beim Drittligisten, bei dem 17 Personen aus der Mannschaft sowie dem Trainer- und Betreuerstab positiv auf das Coronavirus getestet wurden, nicht zu denken. Coach Torsten Frings und seine Assistenten konnten lediglich in Kleinstgruppen von drei bis vier Spielern und unter sehr hohen Hygienevorschriften Einheiten abhalten. Erst am vergangenen Sonnabend, also vier Tage vor der Partie beim Zweitliga-Absteiger, konnte die Trainingsintensität wieder erhöht werden.

Kann Meppen physisch dagegenhalten?

Die große Frage ist also, in welcher körperlicher Verfassung die Emsländer sich am Dienstagabend (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Wiesbaden präsentieren werden. "Das Problem bei uns ist gar nicht die vierzehntägige Quarantäneunterbrechung, sondern vielmehr, dass einige Spieler mittlere bis starke Symptome hatten. Wir haben durch eine vernünftige Trainingssteuerung alles versucht, die Jungs wieder bestmöglich fit zu machen", erklärte Frings.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Quintett fällt aus - Puttkammer fraglich

Der frühere Nationalspieler, der am Sonntag 44 Jahre alt wurde, ist nach drei Spielausfällen mit seiner Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Neben dem Blick aufs Klassement sowie das Marathon-Programm der kommenden Wochen - der SVM muss bis Weihnachten sieben Begegnungen absolvieren - bereitet dem Trainer insbesondere die Personalsituation Sorgen. So fallen die Keeper Luca Plogmann und Matthis Harsman sowie Willi Evseev, Markus Ballmert und Kapitän Thilo Leugers noch länger aus. Hinter dem Einsatz von Steffen Puttkammer (Knieprobleme) steht zudem ein großes Fragezeichen.

Frings gibt sich dennoch kämpferisch. "Wir wollen trotz aller Schwierigkeiten voll dagegenhalten und in Wiesbaden Punkte holen. Das ist das klare Ziel!", sagte der Coach.

So könnten sie spielen:

SV Wehen Wiesbaden: Boss - Kuhn, Mockenhaupt, Carstens, Kempe - Chato, Medic, Guthörl, Malone, Korte - Tietz

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Bünning, Osee, Amin - Andermatt, Egerer, Tankulic, Hemlein, Guder - Düker.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.11.2020 | 23:03 Uhr