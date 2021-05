SV Meppen weiter ohne Sieg und tief im Abstiegskampf Stand: 05.05.2021 20:54 Uhr Unter dem neuen Cheftrainer Rico Schmitt wartet der SV Meppen weiterhin vergeblich auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Dritten Liga. Beim FSV Zwickau hieß es am Ende 0:0.

von Martin Schneider

Es war die dritte Partie von Schmitt, der nach zuvor zwei Niederlagen gegen Magdeburg und Rostock zumindest seinen ersten Punkt als SVM-Trainer einfahren konnte. Dennoch sind die Abstiegssorgen nach der nun sechsten sieglosen Partie in Folge für die Meppener nicht kleiner geworden. Als Tabellen-16. liegen die Emsländer nur einen Zähler vor einem Abstiegsplatz - und profitierten davon, dass die Konkurrenz aus Uerdingen und München am 35. Spieltag ebenfalls nicht gewinnen konnte. Am kommenden Sonntag empfängt der SVM im Nord-Duell den so gut wie abgestiegenen VfB Lübeck.

Zähe erste Halbzeit von beiden Teams

Es trafen am Mittwochabend zwei robuste Mannschaften aufeinander, bei denen die fußballerische Qualität den körperlichen Fähigkeiten oft den Vortritt ließ. Lange Bälle in die Spitze, die das Mittelfeld überbrücken sollten und zahlreiche Zweikämpfe ließen keinen richtigen Spielfluss aufkommen. Entsprechend rar waren die Torchancen: Meppens Luka Tankulic versuchte es in der 13. Minute mit einem Dropkick, der knapp zwei Meter am Tor vorbeiflog. Das war schon die beste Möglichkeit der Gäste im ersten Durchgang.

Auf der Gegenseite ließ sich der SVM in der Defensive gegen die hoch gewachsenen FSV-Angreifer nicht den Schneid abkaufen, hatte in der 31. Minute jedoch das Glück auf seiner Seite: Zwickaus Manfred Starke ging im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Patrick Kessel hatte die Pfeife bereits im Mund. Der Unparteiische entschied aber auf Vorteil, Zwickaus Felix Drinkuth schoß danach an den Pfosten. Die Emsländer konnten klären - und froh sein, mit dem torlosen Remis in die Kabinen zu gehen.

Spannung in den Schlussminuten

Die Pause tat den Gästen gut. Direkt nach Wiederanpfiff erspielte sich der SVM die große Chance auf die Führung: Hassan Amin zog an der Strafraumgrenze trocken ab, Johannes Brinkies im Tor der Sachsen rettete mit einer starken Parade (46.). Obwohl die Meppener danach am Drücker blieben, kamen sie erst in der Schlussphase zu klaren Chancen: Dejan Bozic schoss in der 79. Minute den Ball per Seitfallzieher knapp über das Zwickauer Gehäuse. Und Tankulic verpasste drei Minuten später die Führung mit dem Kopf.

In der Nachspielzeit vergaben die Sachsen ihrerseits zwei Riesenchancen auf den Sieg - und der Meppener Torhüter Erik Domaschke pustete nach dem Abpfiff erleichtert durch. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis in einem Spiel, in dem beide Manschaften zu spät ihr Glück in der Offensive suchten.

35.Spieltag, 05.05.2021 19:00 Uhr FSV Zwickau 0 SV Meppen 0 Tore:

FSV Zwickau: Brinkies - Stanic, Nkansah, Frick, Coskun - Drinkuth (78. Miatke), Möker, Hauptmann (86. Willms), Schikora (86. Könnecke) - Starke (73. Lokotsch), R. König

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning, Amin (67. Jesgarzewski) - Egerer, Tankulic - Guder (67. Krüger), Hemlein (89. Piossek) - Bozic, Düker

Zuschauer:



