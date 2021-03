SV Meppen verpasst bei Viktoria Köln einen Punktgewinn Stand: 09.03.2021 20:53 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen ist am Dienstagabend dem Ziel Klassenerhalt nicht näher gekommen. Das Nachholspiel bei Viktoria Köln ging durch ein spätes Gegentor mit 0:1 (0:0) verloren.

von Christian Görtzen

Ein Punkt war zum Greifen nah gewesen, ein Sieg bei etwas mehr Konsequenz und Fortune im Torabschluss möglich. Stattdessen setzte es für das Team von SVM-Trainer Torsten Frings die zweite Niederlage hintereinander. Und so rutschten die Meppener in der Tabelle mit ihren 30 Punkten auf Rang 15 ab. Dank des 1:0-Erfolges von Hansa Rostock beim KFC Uerdingen bleibt es zumindest beim Fünf-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Frings hatte im Vergleich zum enttäuschenden Heim-Auftritt gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden (0:4) nur eine Änderung an seiner Anfangsformation vorgenommen: Yannick Osee ersetzte in der Innenverteidigung Jeron Al-Hazaimeh. Der neue Mann bekam in der ersten Halbzeit gut zu tun, kombinierten sich die Kölner doch immer wieder in den Strafraum der Gäste hinein. Die erste Chance für die Domstädter besaß der ehemalige Bundesliga-Profi Marcel Risse, der aber mit einem Fallrückzieher an Meppens Torhüter Erik Domaschke scheiterte (11.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Zwar hatte nur wenig später auf der anderen Seite Tom Boere die erste Gelegenheit für den SVM (13.), doch Viktoria war der Führung näher. Erneut Risse (28.) und Timmy Thiele (31.) hätten schon dafür sorgen können, Mike Wunderlich gar müssen (36.). Der Kapitän kam zentral im Strafraum zum Abschluss, doch er platzierte den Ball nicht richtig. Da auch die Norddeutschen durch Luka Tankulic ihre zweite Möglichkeit nicht nutzten (39.), ging es mit dem torlosen Remis in die Pause.

SVM nach der Pause besser - doch Köln trifft

Aus dieser kehrten die Gäste entschlossener und mutiger zurück. Boere zog aus zehn Metern ab, doch Sebastian Mielitz, der frühere Bremer im Tor der Viktoria, wehrte den Schuss zur Seite ab (46.). Doch es zeigte sich jetzt, dass Meppen mehr wollte als nur den einen Punkt. Nach schöner Ablage von Christoph Hemlein setzte Tankulic den Ball zentral aus 14 Metern deutlich über die Latte (71.).

Gäste fordern erfolglos Elfmeter

Meppen war überlegen, doch Köln erzielte das Tor. Nach Vorarbeit von Albert Bunjaku erzielte Wunderlich mit einem Flachschuss aus der Drehung das 1:0 (78.). Wie reagierten nun die Norddeutschen? Sie warfen noch einmal alles nach vorne. Für Aufregung sorgte eine Szene in der 80. Minute, als Mielitz aus seinem Tor kam, hochstieg und versuchte, in der Luft den Ball wegzufausten. Er traf die Kugel, stieß aber auch Meppens René Guder rustikal zu Boden. Die Gäste forderten einen Strafstoß, bekamen diesen aber nicht. In der Schlussphase warfen sie noch einmal alles nach vorne, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich.

24.Spieltag, 09.03.2021 19:00 Uhr Viktoria Köln 1 SV Meppen 0 Tore: 1 :0 Wunderlich (78.)

Viktoria Köln: Mielitz - Handle, Mi. Schultz, Rossmann, Holthaus - Klefisch, Lorch (43. Klingenburg) - Risse (73. Bunjaku), Wunderlich (82. Hajrovic), Cueto - Thiele

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski (46. Al-Hazaimeh), Osée, Bünning, Amin - Egerer (87. Piossek), Bähre - Guder (87. Krüger), Tankulic, Hemlein (79. Rama) - Boere (67. Bozic)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Mielitz - Handle, Mi. Schultz, Rossmann, Holthaus - Klefisch, Lorch (43. Klingenburg) - Risse (73. Bunjaku), Wunderlich (82. Hajrovic), Cueto - ThieleDomaschke - Jesgarzewski (46. Al-Hazaimeh), Osée, Bünning, Amin - Egerer (87. Piossek), Bähre - Guder (87. Krüger), Tankulic, Hemlein (79. Rama) - Boere (67. Bozic)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.03.2021 | 23:03 Uhr