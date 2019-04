Stand: 05.04.2019 20:52 Uhr

SV Meppen punktet auch bei Preußen Münster von Florian Neuhauss, NDR.de

Der SV Meppen hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Emsländer holten am Freitagabend beim 1:1 (1:1) bei Preußen Münster den 43. Punkt und hielten den Gegner damit in der Drittliga-Tabelle auf Distanz. Die Gäste mussten die letzten Minuten nach einer Gelb-Roten Karte gegen David Vrzogic in Unterzahl auskommen. In der Rückrunde gehört das Team von Trainer Christian Neidhart weiter zu den besten Mannschaften der Liga und hat mit 24 Zählern jetzt schon fünf mehr geholt als in der kompletten ersten Saisonhälfte. "Ganz vorne" mit dabei ist auch Thilo Leugers, jedenfalls was die Gelben Karten betrifft. Der 28-Jährige sah in Münster seine 14. Gelbe Karte, im vergangenen Jahr waren es 15.

Puttkammer antwortet Klingenburg

32.Spieltag, 05.04.2019 19:00 Uhr Preuß.Münster 1 SV Meppen 1 Tore: 1 :0 Klingenburg (3.) 1: 1 Puttkammer (28.)

Preuß.Münster: Schulze Niehues - P. Hoffmann (86. P. Müller), Kittner, Scherder, Heidemann - Kobylanski (72. Heinrich), S. Braun, Rodrigues Pires, Klingenburg - Akono (72. Rühle), Dadashov

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Vrzogic - Ballmert, Leugers - Kremer (68. Guder), Piossek (75. Undav), Granatowski (75. Tankulic) - Proschwitz

Zuschauer: 9394



Das Spiel hätte aus Meppener Sicht gar nicht schlechter beginnen können. Keine drei Minuten waren gespielt, da köpfte René Klingenburg den Ball zur Münsteraner Führung ein. Der Treffer zeigte Wirkung, die Meppener waren total von der Rolle. Doch Preußen spielte nur halbherzig auf den zweiten Treffer. Und plötzlich stand es 1:1. Torjäger Nick Proschwitz glänzte dieses Mal als Vorbereiter, Innenverteidiger Steffen Puttkammer traf in Stürmermanier aus der Drehung (28.). Nun war die Begegnung offen. Marcus Piossek schon knapp über das SCP-Tor (30.), Klingenburg scheiterte an Keeper Erik Domaschke (38.).

Meppen nutzt Torhüter-Patzer nicht

Nach dem Seitenwechsel ging es so weiter. Die Teams ließen sich auch nicht davon aus dem Rhythmus bringen, dass wegen Abbrennens von Pyrotechnik in beiden Fänblöcken die Partie kurzzeitig unterbrochen war. Die SCP-Anhänger Schossen dabei sogar Silvesterraketen in den Münsteraner Abendhimmel. Chancen waren allerdings zunächst Mangelware.

Erst in der 66. Minute ging es wieder hoch her. Einen Eckstoß verlängert Leugers mit dem Hinterkopf im hohen Bogen vor das Tor. Preußen-Torhüter Maximilian Schulze Niehues konnte bedrängt nicht richtig klären, aber Markus Ballmerts Nachschuss wurde geblockt. Drei Minuten später spitzelte Joker René Guder den Ball vorbei (69.). Durch den nächsten Klingenburg-Abschluss meldeten sich aber auch die Hausherren noch mal zu Wort (74.). In der Nachspielzeit sah Vrzogic Gelb-Rot und Sekunden vor dem Ende hatte dann Klingenburg noch den Münsteraner Siegtreffer auf dem Fuß. Doch der Offensivmann schoss drüber, sodass am Ende ein leistungsgerechtes Remis stand.

