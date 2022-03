SV Meppen in Magdeburg: Personalnot "mannhaft annehmen" Stand: 18.03.2022 13:08 Uhr Acht Corona-Fälle sowie zwei gesperrte und vier verletzte Profis - Fußball-Drittligist SV Meppen pfeift personell aus dem letzten Loch. Ein Antrag auf Verlegung der Partie am Sonnabend beim 1. FC Magdeburg scheiterte am Veto des FCM.

Wie Meppens Pressesprecher Thomas Kemper in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte, habe es vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen der anstehenden Länderspielpause auch "im Prinzip grünes Licht" gegeben. Fakt sei aber, dass Magdeburg einer Verlegung um eine Woche "nicht zugestimmt hat", so Kemper: "Das ist dann ein Stück weit auch nicht fair." Für Meppen wäre eine Verschiebung "ohne großen Aufwand möglich gewesen".

Allerdings sind sowohl Magdeburg als auch Meppen kommende Woche (am 25. und am 26. März) in ihren jeweiligen Landespokal-Wettbewerben gefordert.

Nachnominierungen aus der zweiten Mannschaft

Zudem ist beim SV Meppen die vom DFB festgelegte Mindestgrenze von 16 Spielern nicht unterschritten. Erik Domaschke (Syndesmosebandriss), Thilo Leugers (Reha nach Kreuzbandriss), Willi Evseev (Achillessehnenriss) und Jeroen Al-Hazaimeh (Bänderriss im Sprunggelenk) gelten trotz ihrer Verletzungen als "sporttypische Sachverhalte" und werden nicht mitgezählt.

"So eine Situation hatte ich in meiner Trainerlaufbahn im Profifußball noch nicht." Meppens Trainer Rico Schmitt

Ebensowenig die beiden gesperrten Florian Egerer und René Guder, die am Montagabend beim 0:2 gegen den MSV Duisburg jeweils Rot gesehen hatten. Für das Spiel beim Tabellenführer wurden aus der zweiten Mannschaft Leon Kugland (Abwehr), Louis Hebbelmann (Mittelfeld) und Jannik Looschen (Angriff) nachnominiert.

SVM-Coach Schmitt: "Müssen es mannhaft annehmen"

Die weiteren Corona-Testreihen blieben bislang ohne positiven Befund. Demnach wird die Partie aller Voraussicht nach wie geplant am Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) stattfinden. "Wir müssen die Situation nun mannhaft annehmen", sagte SVM-Coach Rico Schmitt: "Wir fahren natürlich nach Magdeburg, um zu punkten. Wir gehen es an: emotional, leidenschaftlich und mit hoher Einsatzbereitschaft."

Mögliche Aufstellungen:

Magdeburg: Reimann - Obermair, T. Müller, Burger, Bell Bell - A. Müller - Condé, Krempicki - Ceka, Atik, Ito

Meppen: Harsman - Hemlein, Osee, Puttkammer, Jesgarzewski - Piossek, Dombrowka - Feigenspan, Tankulic, Faßbender - Krüger

