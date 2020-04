Stand: 04.04.2020 10:00 Uhr

SV Meppen bangt um die Existenz

Der SV Meppen hat bislang in der dritten Fußball-Liga eine fantastische Saison gespielt und liegt als Tabellenvierter und bester Nordclub nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz zurück. Doch dann kam das Coronavirus, der Spielbetrieb ruht, und bei den Emsländern geht es nicht mehr um eine mögliche Zukunft in der Zweiten Liga: Es grassiert die Angst vor dem wirtschaftlichen Aus.

SVM-Geschäftsführer Maul: Halten nicht mehr lange durch

Im Gegensatz zu den Clubs aus der Ersten und Zweiten Liga, bei denen die TV-Gelder einen großen Teil der Etats ausmachen, ist der SVM besonders auf die Zuschauereinnahmen bei seinen Heimspielen angewiesen - die gibt es derzeit nicht. Zuschüsse vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) seien auch nicht zu erwarten, so Geschäftsführer Ronald Maul im Interview mit dem NDR Hörfunk.

"Die Zuschauer machen bei uns fast 30 Prozent des Etats aus, das ist einfach nicht aufzufangen. Je länger uns die Einnahmen fehlen, umso kürzer ist die Zeit, in der wir als Verein überleben können", befürchtet Maul existenzielle Folgen für seinen Club. Unter den gegebenen Umständen sei es kaum vorstellbar, "dass wir das normale Ende des Spieljahres am 30. Juni erleben".

"Ich weiß nicht, wie lange der SV Meppen das aushalten kann", erklärte Trainer Christian Neidhart, der zugleich betonte, dass es den Fußballern dabei natürlich nicht anders gehe, "als jedem anderen Arbeitnehmer, der in Kurzarbeit ist und nicht weiß, ob die Firmen überleben". Er glaube nicht daran, "dass wir die Saison noch zu Ende spielen".

DFB: Kein Punktabzug bei Insolvenzverfahren

Immerhin: Der DFB gab am Freitag ein Maßnahmenpaket bekannt, wonach ein in Not geratener Verein im Falle eines Insolvenzverfahrens zumindest in dieser Saison keinen Punktabzug fürchten muss. Wird das Verfahren in der kommenden Spielzeit eröffnet, werden zudem nur drei Punkte abgezogen. Die Saison 2019/2020 kann bei Bedarf über den 30. Juni verlängert werden. In diesem Zuge erlaubt der Verband Spielberechtigungen, Wechselfristen und Verträge mit Spielern zeitlich anzupassen. Wie im Fall eines Saisonabbruchs mit Auf- und Abstieg umgegangen werden soll, ist noch offen.

Fans sammeln 20.000 Euro

Das mag den Meppenern ein wenig Sicherheit geben, doch mit der neuen Saison will und kann sich Maul noch gar nicht befassen. Vor allem hinsichtlich des Etats sieht der SVM-Geschäftsführer derzeit nur Fragezeichen. Noch ist zwar kein Sponsor abgesprungen, aber auch Maul weiß: "Wirklich planbar ist derzeit im Bereich Marketing und Sponsoring nichts." Kredite, Darlehen - alles wird erwogen, um den SV Meppen am Leben zu erhalten. Die Fans jedenfalls haben ihren Beitrag schon geleistet: Mehr als 20.000 Euro Spendengelder kamen am vergangenen Wochenende zusammen - immerhin ein Anfang.

