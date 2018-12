Stand: 22.12.2018 15:52 Uhr

SV Meppen: Drei Punkte, aber neue Verletzungssorgen von Florian Neuhauss, NDR.de

Der SV Meppen hat sich mit seinem sechsten Saisonsieg in die Drittliga-Winterpause verabschiedet. Dank des 2:0 (2:0)-Erfolges gegen Tabellennachbar Sportfreunde Lotte sind die Emsländer nun mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. In der Tabelle stehen viele Teams nah beieinander. Die Freude der leidgeplagten Meppener wurde allerdings durch neue Verletzungen getrübt: Thilo Leugers musste zur Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sich am Knie verletzt hatte. Auch Julian von Haacke (Wade) musste angeschlagen raus, Hassan Amin mit dick bandagiertem Oberschenkel und Nico Granatowski nach Pferdekuss humpelten über das Feld.

Emsländer schlagen zweimal eiskalt zu

20.Spieltag, 22.12.2018 14:00 Uhr SV Meppen 2 Sportfr. Lotte 0 Tore: 1 :0 Proschwitz (29.) 2 :0 von Haacke (45.)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Kleinsorge, von Haacke (66. Jesgarzewski), Leugers (46. Granatowski), Wagner - Undav (78. Vidovic), Proschwitz

Sportfr. Lotte: Kroll - Langlitz (73. Wendel), Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - Oesterhelweg (61. J. Lindner), L. Dietz, Chato, Jon. Hofmann (46. Reimerink) - Wegkamp, Karweina

Zuschauer: 7009



Das Niveau war zu Spielbeginn sehr überschaubar: Abstiegskrampf statt Abstiegskampf. Ein Freistoß aus dem Mittelkreis, den Lottes Matthias Rahn frech direkt aufs Tor schoss (24.), war dann der Weckruf. SVM-Keeper Erik Domaschke lenkte den Ball noch mit den Fingerspitzen über die Latte und hatte dann Glück, dass Adam Straith bei der folgenden Ecke an der Latte scheiterte. Die Gäste drängten auf die Führung, aber Meppen schlug eiskalt zu. Nach einer Ecke von Amin köpfte Nick Proschwitz (29.) sein sechstes Tor im neunten Drittliga-Einsatz (!). Nun konnten die Hausherren auf Konter setzen und nutzten eine der Chancen kurz vor der Pause zum 2:0. Deniz Undav scheiterte noch an Schlussmann Steve Kroll, den Nachschuss knallte von Haacke dann vom Sechzehner unhaltbar ins Netz (45.).

3:0? Kleinsorge "klaut" Proschwitz den Treffer

Das zweite Tor zeigte deutliche Wirkung - auf beiden Seiten. Meppen spielte nun mit breiter Brust, während den Lottern dieses Selbstvertrauen fehlte. Nach einer Stunde brandete wieder Jubel auf, aber nur kurz. Marius Kleinsorge wurde wegen Abseits' zurückgepfiffen. Der Offensivmann hatte den Ball über die Linie gedrückt, hätte das aber wohl lieber seinem ebenfalls einschussbereiten Nebenmann Proschwitz überlassen sollen. Die ausgelassene Großchance konnten die Meppener verkraften, den Sportfreunden fiel nichts mehr ein. Hätten die Gastgeber ihre Konterchancen in der Schlussphase besser ausgespielt, auch ein 3:0 wäre drin gewesen. Aber auch so verabschiedete sich der SV am Ende mit einem souveränen Sieg von seinen Fans und dem Jahr 2018.

