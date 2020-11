SV Meppen: Fünf weitere positive Tests - zweites Spiel abgesagt Stand: 11.11.2020 08:52 Uhr Das Coronavirus hat Fußball-Drittligist SV Meppen weiter im Griff. Die Nachtestungen haben fünf neue Corona-Infektionen ergeben. Deshalb fällt nach dem Heimspiel gegen Mannheim auch die Partie bei Bayern II aus.

Eigentlich hatten die Emsländer gehofft, wie Liga-Konkurrent Hansa Rostock in eine sogenannte "Arbeitsquarantäne" übergehen und wieder trainieren zu dürfen. Doch schon am Dienstagmittag hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, dass die komplette Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam der Meppener bis zum 17. November in der vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne bleiben müssen. Gleichzeitig hatte der Verband die Absage des Duells der Niedersachsen beim Vorjahresmeister am Sonntag in München bekannt gegeben.

Am Abend folgte dann die Meldung über die Resultate von der Testreihe am Montag mit den fünf positiven Ergebnissen und der Zerschlagung der optimistischen Pläne: SVM-Trainer Torsten Frings hatte zuvor angedeutet, dass es für die Mannschaft besser sei, so schnell wie möglich wieder auf den Trainingsplatz zurückzukehren. Es sei sicherlich "kein Vorteil, für zwei Wochen raus zu sein".

Wird auch das Heimspiel gegen Türkgücü verlegt?

Die Absage des Gastspiels in München erfolgte auf formellen Antrag der Emsländer und in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt, teilte der DFB mit. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Am vergangenen Dienstag waren bei Meppen bereits sieben positive Testergebnisse auf das Coronavirus festgestellt worden. Damit sind es nun insgesamt ein Dutzend. Ob das Heimspiel gegen Türkgücü München am 21. November wie geplant stattfinden kann, ist offen und hängt von weiteren Tests ab. "Ich weiß nicht, ob hier eine Spielverlegung möglich ist", hatte SVM-Sportchef Ronald Maul gesagt.

Aktuell sind in der Dritten Liga sechs Spiele neu anzusetzen. Neben den beiden Partien des SV Meppen sind dies die Partien Hansa Rostock - Türkgücü München, SpVgg Unterhaching - SC Verl, Hallescher FC - SpVgg Unterhaching und SC Verl - FSV Zwickau.

