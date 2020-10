SV Meppen: Frings hat noch keine Lösungen Stand: 19.10.2020 10:41 Uhr Der SV Meppen ist mit vier Niederlagen in fünf Spielen denkbar schlecht in die Drittliga-Saison gestartet. Trainer Torsten Frings sucht bisher vergeblich nach Lösungen.

"Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat um jeden Grashalm gekämpft. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt", erklärte der 43-Jährige nach der 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln. Wille, Einsatz, Glaube, Torchancen - alles sei da gewesen, so Frings weiter. Aber der Ball wollte nicht rein, und so zeigen die nackten Zahlen Meppens derzeitiges Dilemma: Beendeten die Emsländer die Vorsaison unter Christian Neidhart mit zwölf Treffern in den letzten fünf Partien, so schlagen in den ersten fünf Spielen unter Frings lediglich vier Tore zu Buche.

Undav-Abgang noch nicht kompensiert

Natürlich fehlt den Meppenern in Deniz Undav der Top-Stürmer (17 Treffer, 13 Vorbereitungen) der vergangenen Spielzeit. Auch Marius Kleinsorge (13 Torbeteiligungen) hat das Emsland verlassen. So mangelt es der Offensive noch an Durchschlagskraft, wie auch Kapitän Thilo Leugers analysiert: "Nach vorne fehlte oft der letzte Pass und die Besetzung in der Box. Nachher ist es vielleicht auch die Genauigkeit, die fehlt, um wirklich in den Moment zu kommen, wo man zuschlagen kann. Das liegt jetzt nicht an den Stürmern, sondern vielleicht auch an denen, die nachschieben."

VIDEO: Meppen verliert turbulente Partie gegen Viktoria Köln (3 Min)

Ohne Fans fehlt Meppen etwas

"Wer mich kennt, weiß, dass ich für Offensivfußball stehe", erklärte Frings bei seiner Vorstellung in Meppen. Das Versprechen hat er bislang nicht einlösen können. Auch die Heimschwäche hat er nicht abstellen können: Das 0:1 gegen Köln war saisonübergreifend bereits die siebte Niederlage im neunten Heimspiel seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende Mai. Klar ist: Ohne oder nur mit sehr wenigen Fans im Stadion ist von der einstigen "Emsland-Power" nicht viel zu sehen.

So kommt es den Meppenern möglicherweise zupass, dass sie am Mittwochabend (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ein Auswärtsspiel beim Halleschen FC haben. Hilal El-Helwe appelliert an seine Mannschaftskollegen, die Köpfe jetzt nicht hängen zu lassen: "Wir haben eine englische Woche, können uns direkt verbessern und auf Mittwoch fokussieren", erklärte der Stürmer. Routinier Valdet Rama glaubt daran, dass die Wende bald gelingt: "Momentan fehlt uns das Glück. Aber ich denke, dass wir gut arbeiten und alles versuchen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir da rauskommen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.10.2020 | 22:45 Uhr