SV Meppen: Befreiungsschlag oder Abstiegsplatz? Stand: 05.02.2021 10:24 Uhr Am 23. Spieltag trifft der SV Meppen im Kellerduell der Dritten Liga auf die Spielvereinigung Unterhaching. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen brauchen die Emsländer im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis.

"Die Punkte im Emsland halten" - so steht es weiß auf blau auf der Homepage des SVM in der Ankündigung für die Partie am Sonnabend (live ab 14 Uhr im NDR Fernsehen und im Livecenter bei NDR.de). Das Spiel wird richtungsweisend, denn nach den jüngsten Negativergebnissen ist der Vorsprung der Meppener auf die Abstiegsplätze geschmolzen. Nur noch zwei Zähler trennen die Emsländer von den Gästen aus Bayern, die aktuell auf Platz 17 stehen. Den Meppenern droht bei eigener Niederlage der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

Plogmann kehrt endgültig zu Werder zurück

Im Hinspiel, dass der SVM mit 1:2 verlor, hütete noch Luca Plogmann das Tor der Emsländer. Der 20-jährige Leihspieler von Bundesligist Werder Bremen machte trotz der Niederlage ein gutes Spiel und war auch in den kommenden Partien ein starker Rückhalt für die Norddeutschen. Doch am 31. Oktober im Spiel gegen Dynamo Dresden zog sich Plogmann eine Patellarsehnenruptur zu - das Saisonaus für den talentierten Torwart, dessen Leihvertrag mit Werder am Mittwoch vorzeitig aufgelöst wurde.

"Aufgrund seiner schweren Verletzung würde Luca in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr für uns spielen können. Es macht daher Sinn, dass Luca sein gesamtes Reha-Programm weiter bei Werder absolviert und dann möglichst noch in Bremen Spielpraxis sammeln kann", sagte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wer ersetzt Amin?

Während Torsten Frings auf Plogmann schon länger verzichten musste, plagen den SVM-Trainer auch aktuelle Personalprobleme. Hassan Amin kassierte bei der 1:3-Niederlage gegen Verl seine fünfte Gelbe Karte und muss gegen Unterhaching zuschauen. Jeron Al-Hazaimeh könnte den Afghanen in der Verteidigung ersetzen. Für den lange verletzten Innenverteidiger Steffen Putkammer kommt die Partie gegen den ehemaligen Bundesligisten am Wochenende noch zu früh. Dennoch macht seine Rückkehr ins Mannschaftstraining auch Hoffnung auf eine baldige Rückkehr aufs Spielfeld. Und Stabilität in der Abwehr können die Emsländer im Kampf um die Klasse gut gebrauchen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Osee, Bünning, Al-Hazaimeh - Egerer, Bähre - Hemlein, Tankulic, Guder - Boere

Unterhaching: Coppens - Dombrowka, Göttlicher, Greger, Turtschan - Fuchs, Grauschopf - Heinrich, Hufnagel, Marseiler - Stroh-Engel

Weitere Informationen Dritte Liga live am Sonnabend: Meppen gegen Unterhaching Am Sonnabend trifft der SV Meppen im Kellerduell der Dritten Liga auf Unterhaching. Der NDR überträgt die Partie live. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 06.02.2021 | 14:00 Uhr