SV Meppen: Aufstiegstrainer Dedes geht Stand: 15.06.2022 14:54 Uhr Die Fußballerinnen des SV Meppen müssen sich nach einem neuen Trainer umsehen. Theodoros Dedes, der den Club aus dem Emsland in die Bundesliga geführt hat, wechselt zum Männer-Drittligisten Waldhof Mannheim.

Drei Jahre leitete Dedes zunächst im Gespann mit "Roger" Müller und nach Erlangen seiner A-Lizenz als hauptverantwortlicher Trainer die Geschicke von Meppens Frauenmannschaft - zweimal gelang dabei der Bundesliga-Aufstieg - in der abgelaufenen Saison als Meister, der an sämtlichen Spieltagen Tabellenführer war.

Mit dem Wechsel in den professionellen Herrenbereich habe er die Möglichkeit, "meiner Entwicklung als Trainer ein neues Kapital hinzuzufügen", erklärte der 32-Jährige, dessen noch bis 2023 laufender Vertrag in Meppen aufgelöst wurde. In Mannheim übernimmt Dedes den Posten des Co-Trainers Spielanalyse.

Verständnis bei der Sportlichen Leitung

Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger hat Verständnis für den Wechselwunsch, bedauert aber gleichzeitig auch den Verlust. "Über den gesamten Verlauf unserer Zusammenarbeit haben wir eine stetige Verbesserung unserer sportlichen Ausgangslage erwirken können - sowohl bei der Entwicklung einzelner Spielerinnen, als auch bei der Entwicklung der Mannschaft." Dass dabei auch Begehrlichkeiten geweckt würden, liege in der Natur der Sache, so Reisinger weiter.

