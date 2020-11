SV Meppen: 14-tägige Quarantäne für ganze Mannschaft Stand: 05.11.2020 13:34 Uhr Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland hat die ganze Mannschaft des SV Meppen nach sieben positiven Corona-Tests in Quarantäne geschickt. Mindestens zwei Drittliga-Spiele dürften nun ausfallen.

Schon nach den positiven Testergebnissen am Dienstag hatte der Club vorsorglich alle im Monitoring erfassten Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt, seine Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr geschlossen und die Trainingseinheiten für Mittwoch und Donnerstag abgesagt. Über weitere Maßnahmen sollte entschieden werden, wenn das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland die Kontaktnachverfolgung abgeschlossen hat. Das ist nun geschehen, am Donnerstag teilte die Behörde ihre Entscheidung mit.

Mit weitreichenden Folgen: Weil die Dritte Liga anders als die beiden Bundesligen nicht in die Länderspielpause geht, sind von der 14-tägigen Quarantäne-Frist auf jeden Fall gleich zwei Spiele betroffen. Am Sonnabend (14 Uhr) sollten die Emsländer eigentlich den SV Waldhof Mannheim empfangen. Am 15. November ist zudem das Auswärtsspiel bei der U23 von Bayern München geplant. Und auch die Vorbereitungszeit für das folgende Heimspiel gegen Türkgücü München (21. November) dürfte knapp werden.

Insgesamt 13 neue Fälle in der Dritten Liga

Neben dem SV Meppen vermeldeten drei weitere Drittliga-Clubs positive Corona-Tests. Bei Dynamo Dresden, Meppens Gegner am vergangenen Wochenende, haben sich zwei Personen infiziert. Die Sachsen trainierten allerdings bereits am Mittwoch wieder. Angespannt ist die Lage nach wie vor beim SC Verl. Der Aufsteiger beklagte drei weitere Corona-Infektionen. Beim FSV Zwickau gab es einen positiven Test bei einem Betreuer. Trotzdem konnte das Team am Mittwochabend gegen Türkgücü antreten.

DFB: Tests künftig immer zwei Tage vor dem Spiel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat derweil mit einer Anpassung seines Corona-Hygienekonzepts auf die Test-Engpässe in den Laboren reagiert. Die Tests in der Dritten Liga und der Frauen-Bundesliga werden laut Verband "ab sofort zwei Tage vor dem Spiel und nicht mehr einen Tag vor dem Spiel" durchgeführt. Der entsprechende Beschluss des Präsidiums tritt "mit sofortiger Wirkung" in Kraft. Der Verband will mit seinem Schritt auch möglicher Kritik hinsichtlich einer Verknappung der Testkapazitäten durch den Fußball auf Kosten der Allgemeinheit vorbeugen.

