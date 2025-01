Rückschlag für Hansa Rostock - Niederlage gegen Wehen Wiesbaden

Stand: 25.01.2025 15:55 Uhr

Hansa Rostocks Höhenflug in der Dritten Liga ist vorerst gestoppt. Die Mecklenburger verloren am Sonnabend überraschend mit 1:4 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden und kassierten die zweite Heimniederlage in dieser Saison.