Ridle Baku: Wolfsburgs Neuer zu Höherem berufen Stand: 09.11.2020 11:31 Uhr Aller jüngsten Kritik zum Trotz bekam die Transferpolitik des VfL Wolfsburg nun eine Bestätigung geliefert: Bundestrainer Joachim Löw nominierte Neuzugang Ridle Baku erstmals für die A-Nationalmannschaft.

von Johannes Freytag

Der 2:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim war am Sonntag trotz des turbulenten Zustandekommens nur Nebensache. Für Gesprächsstoff sorgte die öffentliche Kontroverse um die Wolfsburger Kaderplanung. Dass die aber auch als gelungen betrachtet werden kann, zeigt das Beispiel Ridle Baku. Der 22-Jährige hat sich mit seinen starken Auftritten nicht nur in Wolfsburg etabliert, sondern auch ins Notizbuch von Bundestrainer Joachim Löw gespielt. Baku zählt zum DFB-Kader für die anstehenden drei A-Länderspiele gegen Tschechien, die Ukraine und Spanien.

Vor Kurzem noch Abstiegskampf, nun auf Europa-Kurs

Geboren wurde Löws neuer Rechtsverteidiger in Mainz als Bote Nzuzi Baku, doch seit 2018 ist der Vorname "Ridle" in seinem Personalausweis eingetragen. Weil ihn ohnehin alle bei diesem Spitznahmen riefen, den ihm sein Vater, ein glühender Fan des ehemaligen Nationalspielers Karlheinz Riedle, verpasst hatte. Das "e" in der Mitte fehlt, und auch als Verteidiger entspricht er nicht ganz dem Stürmer-Vorbild. Doch dessen Spitzname "Air Riedle" (wegen seiner Sprungkraft) beschreibt ganz treffend den Höhenflug, zu dem Baku in kürzester Zeit angesetzt hat. Ende September lief er noch für den jetzigen sieglosen Tabellenletzten Mainz auf, sechs Wochen später ist er mit dem VfL Wolfsburg ungeschlagen und auf Kurs in Richtung Europa League.

Schmadtke: "Wolfsburg und Baku - das passt"

Knapp zehn Millionen Euro überwiesen die Niedersachsen an die Rheinhessen. Gut investiertes Geld, findet VfL-Manager Jörg Schmadtke, der nicht überrascht darüber ist, dass sich Baku so schnell und so gut bei den Niedersachsen integriert hat: "Das ist ein offener Junge. Wolfsburg und Baku - das passt einfach. Wir haben bei ihm ein paar Dinge gesehen - und zwar nicht nur die, die er in Mainz gemacht hat."

Baku kennt es schon, den Adler auf der Brust zu tragen. Der Defensivmann absolvierte von der U18 aufwärts bereits 29 Partien in den DFB-Nachwuchsteams, zuletzt sieben Mal in der U21.

Schäfer-Prognose erfüllte sich schneller als gedacht

Schnelligkeit, Technik, Robustheit - Baku bringt eine Menge mit. Und hat beim 1:1 in Berlin auch schon sein erstes Tor für den VfL erzielt. Sportdirektor Marcel Schäfer bremste danach die Euphorie um Baku ein wenig aus: "Dass er das Potenzial hat, auf der Position in den Kreis der A-Nationalmannschaft zu kommen, ist unbestritten. Er ist aber gut beraten, sich auf die Leistungen im Verein zu konzentrieren. Wenn er weiterhin täglich hart arbeitet, und konstant Leistung bringt, kommen die Dinge von ganz allein." Manchmal aber auch schneller als gedacht.

