Remis-Serie setzt sich fort: Hannover 96 nur 1:1 gegen SC Paderborn Stand: 22.02.2025 22:36 Uhr Hannover 96 kann in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr gewinnen. Die "Roten" führten am Samstagabend zwar zu Hause lange gegen den SC Paderborn, am Ende reichte es aber doch nur zu einem 1:1 (1:0). Adriano Grimaldi schockte mit seinem Treffer in der 90. Minute die Norddeutschen.

von Christian Görtzen

Lange durften die 96-Spieler, Trainer André Breitenreiter und die Fans hoffen, dass die Remis-Serie endlich ein Ende finden würde. Es kam aber anders. Wieder war es am Ende nur ein Punkt. In der Tabelle treten die "Roten" auf der Stelle, sie bleiben mit jetzt 35 Punkten Achter.

Halstenberg trifft nach schönem Spielzug zum 1:0

Rauch durch Pyrotechnik und viel Konfetti auf dem Rasen führten dazu, dass sich der Anpfiff verzögerte. Erst nachdem ein Ordner mit einem Laubbläser die Papierschnipsel von der Spielfläche gepustet hatte, rollte der Ball.

Was die 96-Fans schon wenig später von ihrem Team zu sehen bekamen, war herausragend. Eine herrlicher Spielzug hatte nach vier Minuten zum 1:0 geführt. Fabian Kunze schlug den Ball von der Mittellinie aus per Freistoß nach vorne, Marcel Halstenberg verlängerte per Kopf zu Jannik Rochelt, bevor er sich sofort danach auf den Weg Richtung Tor machte. Rochelt passte dann wieder in den Lauf von Halstenberg, und der überwand schließlich Paderborns Keeper Markus Schubert.

Fast wäre dem Ex-Nationalspieler sogar ein schneller Doppelpack gelungen - sein Heber landete jedoch an der Latte (10.). Nur: Danach kam nicht mehr viel von den Niedersachsen. Paderborn hätte angesichts einiger guter Chancen - jeweils zweimal durch Raphael Obermair und Casper Terho - auch leicht mit einem Remis in die Pause gehen können.

Grimaldi schockt Hannover 96

Schon bald nach Wiederanpfiff wurde es aus Sicht der "Roten" noch knapper: SCP-Profi Calvin Brackelmann köpfte die Kugel an die Latte (53.), und Obermair traf mit einem Schuss aus der Distanz den Pfosten (61.). In der Folgezeit passierte herzlich wenig, es war eine recht zähe Angelegenheit. Paderborn mangelte es lange Zeit an Zielstrebigkeit und Ideen. Das änderte sich in der 90. Minute, als Grimaldi aus fünf Metern zum 1:1 einköpfte.

96-Keeper Zieler verhindert Niederlage

Paderborn holte sich verdientermaßen einen Punkt, weil Hannover nach der Führung offensiv viel zu wenig tat. Letztlich war der SCP dem Sieg sogar noch näher. 96-Keeper Ron-Robert Zieler verhinderte in der neunten Minute der Nachspielzeit ein Eigentor von Halstenberg, indem er sich auf der Torlinie die Kugel schnappte. 96-Profi Jannik Dehm hatte kurz zuvor wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen (90.+7).

23.Spieltag, 22.02.2025 20:30 Uhr Hannover 96 1 SC Paderborn 1 Tore: 1 :0 Halstenberg (4.) 1: 1 Grimaldi (90.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Tomiak, Halstenberg - F. Kunze, Leopold (89. Knight) - Gindorf (46. Wdowik), Rochelt (77. Chakroun) - Ngankam (63. Matondo), Tresoldi (77. Nielsen)

SC Paderborn: M. Schubert - Hoffmeier, F. Götze, Brackelmann - Obermair, Castaneda (67. S. Michel), Scheller (80. Hansen), Zehnter - Terho (67. Grimaldi), Marvin Mehlem (90.+1 L. Herrmann) - Ansah

Zuschauer: 36200



