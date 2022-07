Regionalliga Nord: Wieder eingleisig und mit direktem Aufsteiger Stand: 19.07.2022 14:43 Uhr In eineinhalb Wochen startet auch die Fußball-Regionalliga Nord in ihre neue Saison. Nach zwei Jahren im alternativen Modus gibt es in diesem Jahr wieder eine eingleisige Liga mit Hin- und Rückrunde.

Die neue Spielzeit beginnt am letzten Juli- Wochenende mit sieben Begegnungen. In dieser Saison treten 19 Mannschaften im Kampf um Punkte und Platzierungen an. Jedes Team kommt also auf 36 Saisonspiele. Aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften hat an jedem Spieltag immer ein Team spielfrei. Am ersten Spieltag wird dies die U23 des SV Werder Bremen sein.

Diesmal steigt der Meister direkt auf

Am Ende der Spielzeit steigt der Meister der Herren Regionalliga Nord direkt in die Dritte Liga auf. Aufstiegsspiele, wie sie in der Vorsaison Nord-Meister VfB Oldenburg gegen den BFC Dynamo erfolgreich bestritten hat, bleiben dem zukünftigen Titelträger also erspart.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Regionalliga Nord Spitzenreiter? Mittelfeld, Gefahrenzone, Abstiegsränge? Wer steht wo? Die Ergebnisse, Tabellenstände und der kommende Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord im Überblick. mehr

Wegen der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal, die ebenfalls letzten Juli-Wochenende ausgespielt wird, starten die Aufsteiger Bremer SV und TuS BW Lohne sowie der VfB Lübeck und BSV Schwarz-Weiß Rehden erst später in die neue Saison.

Der 1. Spieltag der neuen Regionalliga-Saison:

Hannover 96 II - FC Teutonia Ottensen (30.7., 13 Uhr)

Kickers Emden - SC Weiche Flensburg (30.7., 14 Uhr)

HSV II - Holstein Kiel II (31.7., 13 Uhr)

1. FC Phönix Lübeck - FC St. Pauli II (31.7., 14 Uhr)

Eintracht Norderstedt - TSV Havelse (31.7., 14 Uhr)

SV Drochtersen/Assel - SSV Jeddeloh II (31.7., 15 Uhr)

VfV Borussia Hildesheim - Atlas Delmenhorst (31.7., 15 Uhr)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Regionalliga