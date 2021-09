VfB Lübeck - HSV II: "Möchte jedes Spiel gewinnen, aber nicht so" Stand: 23.09.2021 10:46 Uhr Die Spieler des VfB Lübeck haben ihren Gegner HSV II in der Fußball-Regionalliga Nord ohne Gegenwehr ein Tor schießen lassen. Warum? Es war eine Fairplay-Aktion - wenn auch mit Verspätung.

In der 61. Minute der Partie an der Lübecker Lohmühle erzielte Mirko Boland das 2:1 für die Hausherren, drehte ab und rutschte auf den Knien jubelnd Richtung Eckfahne. Doch die Freude fiel ansonsten sehr überschaubar aus. Was Boland nicht wusste: Eigentlich hatte VfB-Kapitän Tommy Grupe den Ball zu den Hamburgern zurückspielen wollen.

Boland war zuvor gefoult worden, nachdem er den Ball selbst schon weiter gepasst hatte. Schiedsrichter Jost Steenken aus Nordhorn hatte zwar auf Weiterspielen entschieden, die Gäste aber hatten den Ball ins Aus geschossen - was wiederum der noch am Boden liegende Boland nicht mitbekommen hatte. Und so erlief der ehemalige Bundesliga-Spieler Boland den langen "Pass" von Grupe und tunnelte den verdutzten HSV-Torhüter Leo Oppermann.

Gewinnen contra Sportsgeist = klare Entscheidung

Ein reguläres Tor, das den Lübeckern allerdings nicht behagte. Auf der Bank des VfB wurde kurz diskutiert und dann entschieden, den HSV wieder ausgleichen zu lassen. "Ich möchte jedes Spiel gewinnen, aber nicht so", betonte Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer.

Auf der Homepage der Schleswig-Holsteiner war hinterher die Rede von einer "unglücklichen Aktion" und dass der Treffer zur 2:1-Führung "nicht dem Geiste des Sports entsprach". Deshalb ließen die Spieler in den dunkelgrünen Trikots HSV-Angreifer Robin Meißner gewähren, als dieser auf ihr Tor zulief, Keeper Eric Gründemann umkurvte und zum erneuten Ausgleich einschob. Und beim 2:2 blieb es, was für den VfB einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze bedeutete. Aber manchmal gibt es Wichtigeres, als um jeden Preis zu gewinnen.

