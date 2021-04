Regionalliga Nord: Keine Absteiger - Wird Havelse Meister?

In der Regionalliga Nord wird es auch in diesem Jahr keine Absteiger geben. Nicht final geklärt ist allerdings die Meisterfrage: Darüber sollen nach NDR Informationen die 22 Vereine in der kommenden Woche abstimmen.