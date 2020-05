Stand: 15.05.2020 10:13 Uhr

Regionalliga Nord: Abbruch und Aufstiegs-Relegation?

Die Vereine der Fußball-Regionalliga Nord haben sich laut Medien bei einer Abstimmung für einen Saison-Abbruch ausgesprochen. Es soll keinen Absteiger geben, der Aufsteiger in die Dritte Liga soll in einer Relegation ermittelt werden. Das berichten unter anderen die "Lübecker Nachrichten" und die "Wolfsburger Nachrichten". Das Votum - eingeholt bei einer Videokonferenz - ist aber lediglich ein Stimmungsbild. Die letzte Entscheidung kann nur der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) bei einem Außerordentlichen Verbandstag treffen.

Corona: VfB Lübeck im Ungewissen Schleswig-Holstein Magazin - 14.05.2020 19:30 Uhr In der Regionalliga Nord ist die Zukunft wegen der Corona-Krise ungewiss. Der VfB Lübeck will einen Saison-Abbruch - dabei wäre der Verein als Tabellenführer ein direkter Aufsteiger.







Entscheidung erst am 25. Mai?

Vermutlich wird der NFV erst den Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 25. Mai abwarten. Sollte der NFV sich den Empfehlungen der 18 Nord-Clubs aus der vierthöchsten Spielklasse anschließen, würden Jeddeloh II, Altona 93, der Heider SV und der HSC Hannover in der Liga bleiben dürfen. Unklar ist, ob die Liga aufgestockt wird, und die Oberliga-Meister aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen in die Regionalliga Nord aufsteigen dürfen.

Lübeck lehnt Relegation ab

Tabellenführer VfB Lübeck und die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg als Tabellenzweiter würden um den Sprung in die Dritte Liga spielen. Acht Vereine sollen sich dafür ausgesprochen haben, sechs seien dagegen gewesen, vier sollen sich enthalten haben.

Das Problem: Die beiden Clubs, die den Aufstieg untereinander ausmachen sollen, haben völlig unterschiedliche Vorstellungen. Lübeck lehnt eine Relegation klar ab. "Das Tabellenbild spiegelt schon einen realistischen Stand wider. Wir sind nicht durch Glück oder Zufall vorne. Es wäre nicht unverdient, wenn wir hoch gehen würden", sagte VfB-Vorstand Florian Möller dem Schleswig-Holstein Magazin. Wolfsburgs Pablo Thiam, Leiter des VfL-Nachwuchses, hingegen will den Ist-Zustand der Tabelle nicht gewertet wissen, "weil beide Mannschaften jeweils mit 2:1gegen den anderen gewonnen hatten".

Zum Zeitpunkt der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie lagen die Lübecker mit fünf Punkten vor den Wolfsburgern. Die Niedersachsen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert. Sollte es doch zur Relegation kommen, wäre offen, in was für einem Modus (Hin- und Rückspiel, ein Spiel auf neutralem Platz) diese ausgespielt würde und welche Hygienevorgaben gelten.

