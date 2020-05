Stand: 07.05.2020 13:51 Uhr

Re-Start mit Montagsspiel für Werder

Die Fußball-Bundesliga und die Zweite Liga werden am 16. Mai jeweils mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, also dem ersten, der im März wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war. Die letzte Runde soll am 27./28. Juni stattfinden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit. Tags zuvor hatte die DFL noch den 15. Mai als Starttermin verkündet, folgt nun aber dem Wortlaut der Politik, die die Erlaubnis für den Spielbetrieb "ab der zweiten Mai-Hälfte" erteilt hatte. Eine Bundesliga-Relegation ist weiter vorgesehen, ob es auch Entscheidungsspiele zwischen der Zweiten und Dritten Liga geben wird, hängt davon ab, wie es in der Dritten Liga weiter geht.

Werder erst Montag gegen Leverkusen

Damit ist Bundesligist VfL Wolfsburg als erster Nordclub beim Re-Start im Einsatz. Die "Wölfe" gastieren am Sonnabend um 15.30 Uhr beim FC Augsburg.

Werder Bremen spielt erst am Montag (20.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen. Damit wolle man der Tatsache Rechnung tragen, dass die Hanseaten "ohne eigene Schuld" erst später als die anderen Clubs ins Mannschaftstraining einsteigen konnten, erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Die Partie im Weserstadion war Anfang März bereits als Geisterspiel angesetzt und wegen eines befürchteten Fan-Auflaufs vor der Arena abgesagt worden.

Nord-Zweitligisten fast komplett am Sonntag

Bei den Nord-Zweitligisten tritt Holstein Kiel als einziges Team am Sonnabend (13 Uhr in Regensburg) an. Die weiteren vier spielen am 17. Mai um 13.30 Uhr: Der HSV gastiert bei der SpVgg Greuther Fürth, der VfL Osnabrück beim Tabellenführer Arminia Bielefeld. Der FC St. Pauli empfängt den 1. FC Nürnberg, Hannover 96 spielt gegen Dynamo Dresden.

Quarantäne beginnt bereits an diesem Wochenende

Die DFL hat in ihrem Hygiene-Konzept für den Wiederbeginn eine siebentägige Quarantäne für die Teams vorgesehen. Das bedeutet: Die Clubs müssen ihre Trainingslager und Quartiere bereits an diesem Wochenende beziehen.

Möglicherweise dürfen die Clubs pro Team und Partie auch fünf Spieler auswechseln. "Falls diese Regel seitens der FIFA entschieden wird, werden die Clubs kurzfristig über eine zeitlich befristete Übernahme dieser Regelung entscheiden", sagte Seifert.

