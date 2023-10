Rassismus-Vorwurf: HSV-Junioren verlassen Platz bei Testspiel Stand: 14.10.2023 11:54 Uhr Die A-Junioren des HSV haben in der Partie gegen Arminia Bielefeld eine rassistische Beleidigung wahrgenommen und vorzeitig den Platz verlassen. Die Spieler der Ostwestfalen bestreiten eine derartige Äußerung.

Ein HSV-Spieler hätte den Schiedsrichter in der Begegnung am Freitagnachmittag mehrfach auf das Ereignis hingewiesen, sagte ein Club-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Sonnabend. Der Unparteiische habe gesagt, dass er die Beleidigung nicht mitbekommen habe. Daraufhin ging das Team der Hamburger in der 87. Minute vom Feld. Über den Vorfall hatte zuerst die "Bild" berichtet.

Bielefeld erklärte auf dpa-Anfrage, dass die Spieler der Arminia eine derartige Äußerung bestreiten würden. "Wir kennen den massiven Vorwurf der Hamburger. Dazu sprechen wir schnellstmöglich mit den Beteiligten und sammeln Erkenntnisse", teilten die Ostwestfalen mit. "Die Fakten sind bislang: Unsere Spieler bestreiten eine diskriminierende Äußerung. Der Schiedsrichter hat nichts wahrgenommen. Die Schiedsrichterassistenten haben nichts wahrgenommen. Weil der Vorwurf so schwerwiegend ist, wollen wir diesen natürlich gründlich aufklären."

Beim vorzeitigen Ende der Partie führte Bielefeld mit 4:1, zwei Spieler der Hamburger waren zuvor vom Platz gestellt worden.

