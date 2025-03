Pyro, Proteste, Fadenkreuz - Niedersachsenderby mehrfach unterbrochen Stand: 09.03.2025 15:38 Uhr Das Niedersachsenderby in der 2. Liga zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig (1:1) ist am Sonntag in der ersten Hälfte mehrfach unterbrochen worden. Es flogen Tennisbälle auf den Rasen, Pyrotechnik wurde gezündet und Niedersachsens Innenministerin Behrens in einem Fadenkreuz gezeigt.

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck unterbrach die Begegnung, die von zahlreichen Fanprotesten im Stadion begleitet wurde, in den ersten 30 Minuten drei Mal für jeweils mehrere Minuten.

Zunächst wurde von 96-Fans auf der Gegengerade ein Spruchband ausgerollt mit der Aufschrift "Zehn Prozent Gästekontingent unverhandelbar", gefolgt von einem Plakat, auf dem zu lesen war: "Grenzüberschreitende Maßnahmen können wir auch". Wenig später flogen Rauchtöpfe auf den Rasen, Jöllenbeck schickte die Mannschaften in der zehnten Minute an die Seitenlinie vor die Trainerbänke.

Nach sechs Minuten ging es weiter. Die Hannover-Fans zeigten auf der Tribüne dann jedoch ein Plakat, das Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) in einem Fadenkreuz zeigt. Kurz darauf flogen auch Tennisbälle auf den Rasen - wie zu der Zeit der Fanproteste gegen den gescheiterten Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga. Auf einem weiteren Spruchband stand zu lesen: "Gästekontingente sind nicht euer Spielball".

Weitere Informationen Kein Sieger und Spielunterbrechungen im Derby Hannover - Braunschweig Hannover 96 rettet durch einen späten Ausgleichstreffer einen Punkt gegen Eintracht Braunschweig. Fans sorgen in Hälfte eins für Spielunterbrechungen. mehr

Protest gegen beschränktes Gästekontingent

Bei den Duellen der beiden rivalisierenden Clubs war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hatte deshalb einen Teilausschluss für Gästefans verordnet. Der Block mit den Braunschweig-Anhängern durfte nur zu maximal 60 Prozent ausgelastet werden. Tatsächlich reisten aus Protest dagegen nur rund 800 Eintracht-Fans in die Landeshauptstadt.

Auch die Zuschauer in Hannover protestierten am Sonntag gegen die Maßnahmen und verzichteten während des Spiels auf die Unterstützung ihres Teams. Der harte Kern der 96-Anhänger zog vom Fanblock auf die Haupttribüne um und störte den Ablauf von dort aus mit zahlreichen Aktionen.

Behrens will sich am Montag zu Sicherheitskonzept äußern

Bereits für das Hinspiel, das Braunschweig überraschend mit 2:0 gewann, war auf Initiative des niedersächsischen Innenministeriums ein Teilausschluss der Auswärtsfans angeordnet und damit auf die Vorfälle bei vorangegangenen Derbys reagiert worden.

Für diese Einschränkungen machen beide Fanlager Behrens verantwortlich, die erkennbar härter durchgreifen will. Nach zahlreichen Ausschreitungen und dem massiven Einsatz von Pyrotechnik im Rahmen der Traditionsduells hatte die SPD-Politikerin sogar gedroht, Gästefans künftig gänzlich auszuschließen.

Im Stadion war die Innenministerin am Sonntag offenbar nicht. Sie wolle sich zum Sicherheitskonzept am Montag äußern, hatte es am Freitag von einem Ministeriumssprecher geheißen.

Weitere Informationen Fadenkreuz-Banner: Kind kündigt Reaktion an - Hannover 96 kritisiert Fans Der Sieg von Hannover beim HSV wurde von geschmacklosen Protesten der 96-Fans gegen Martin Kind überschattet. Dieser kündigte eine Reaktion an. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 09.03.2025 | 14:17 Uhr