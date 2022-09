Popp lässt WM-Teilnahme offen - Bauchgefühl entscheidet

Stand: 28.09.2022 13:14 Uhr

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp will sich mit Blick auf ihre Teilnahme an der Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland noch nicht 100-prozentig festlegen. Das erklärte die 31-Jährige in einer Medienrunde ihres Clubs VfL Wolfsburg.