Pollersbeck und der HSV - ein Missverständnis von Christian Görtzen, NDR.de

An Vorschusslorbeeren für den neuen Mann im HSV-Tor mangelte es nicht. "Wir haben ihn schon länger beobachtet und uns von seinen Qualitäten überzeugt", hieß es von verantwortlicher Stelle. Oder auch: "Er ist bereit, den nächsten Schritt zu machen." Gemünzt waren diese Worte nicht etwa auf Daniel Heuer Fernandes, den der Fußball-Zweitligist Hamburger SV gerade für eine festgeschriebene Ablösesumme von 1,3 Millionen Euro vom Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 verpflichtet hat. Formuliert wurden diese Sätze vor knapp zwei Jahren, von Jens Todt, dem inzwischen schon vorletzten Sportchef des zu stetiger Unruhe neigenden Clubs. Der Adressat der Komplimente: Julian Pollersbeck, der damalige U21-Nationaltorhüter, die große deutsche Verheißung auf dieser Position.

Alles passé. Die Zuneigung der sportlichen Führung des HSV hat seitdem arg gelitten. So sehr, dass dem 24-Jährigen mitgeteilt wurde, dass er sich bitte einen neuen Verein suchen möge.

Komplimente für den Nachfolger

Klarheit darüber hat der gebürtige Altöttinger seit dem 20. Mai, dem Tag nach dem Saisonabschluss gegen den MSV Duisburg (3:0). Elf Tage später sagte der neue Sportvorstand Jonas Boldt über seinen deutsch-portugiesischen Nachfolger Folgendes: "Mit Daniel Heuer Fernandes ist uns ein sehr guter Transfer gelungen. Wir bekommen einen positiven und charakterstarken Typen mit großen Torhüterqualitäten." Wer mochte, konnte hier einmal versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und sich dann die Frage stellen, ob hinsichtlich der positiven Einstellung und der Charakterstärke womöglich ein Vergleich mit Pollersbeck angestrengt worden war. Fest steht zumindest: Die Zusammenarbeit zwischen dem HSV und dem großen Torwart-Talent, das 2017 für eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern gekommen war, entwickelte sich nie so, wie es von beiden Seiten erhofft worden war.

Nach Patzern in den ersten Testspielen entschied sich der damalige Trainer Markus Gisdol für Christian Mathenia als Nummer eins. Pollersbeck, der im Juni 2017 beim EM-Triumph der deutschen U21 zum besten Torwart des Turniers gewählt worden war, sammelte drei Monate später Spielpraxis bei der U23 des HSV in der viertklassigen Regionalliga Nord.

Kritik an der Arbeitsauffassung

Schon damals kamen erstmals wenig schmeichelhafte Urteile zu seiner Arbeitsauffassung auf, die ihn auch in den Folgejahren bei den "Rothosen" immer wieder begleiteten: Ihm wurden athletische Defizite und schlechte Trainingsleistungen vorgehalten. Die Folge: Plötzlich war der junge Mann, der doch in der Entwicklung zum zukünftigen Rückhalt der deutschen Nationalmannschaft sein sollte, hinter Tom Mickel nur noch die Nummer drei beim HSV.

Mal rein ins Tor, dann wieder raus

Den Status der Nummer eins, den er sich Anfang 2018 unter Gisdol zurückerobert hatte, verlor er unter dessen Nachfolger Bernd Hollerbach wieder. Unter Christian Titz spielte er erneut - und zwar weit vorgerückt. So begeistert TV-Experte Oliver Kahn von diesem taktischen Modell war, so unglücklich sah Pollersbeck in manchen Situationen aus. Daran hatte allerdings Titz einen Anteil: Anders als beim Handball, wo der Positionsangriff ein bestimmendes Element ist und eine weitere Anspielstation einen Vorteil beschert, wiegt auf dem großen Fußballfeld ein elfter "Feldspieler" schlichtweg das damit verbundene Risiko nicht auf. Ein Gegentreffer dort ist viel schmerzhafter als beim torreichen Handball.

Kein Spiel für den HSV gewonnen

Und auch unter Titz' Nachfolger Hannes Wolf wurde der 1,95-Meter-Hüne nie wirklich den hohen Erwartungen gerecht. Zwar gelangen ihm zwölf Partien ohne ein Gegentor, doch er hat auch kein einziges Spiel für seine Mannschaft durch herausragende Paraden gewonnen. In Erinnerung dürften den HSV-Fans vor allem zwei Situationen bleiben: dass er im Heimspiel gegen Darmstadt (2:3) eine unglückliche Figur beim Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:2 machte und dass er sich im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (1:1) einen Fehlgriff leistete, der zum 0:1-Rückstand führte.

Der finanziell klamme HSV erhofft sich durch einen Verkauf von Pollersbeck wegen dessen langer Vertragslaufzeit bis 30. Juni 2021, dass in etwa jene 3,5 Millionen Euro wieder hereinkommen, die damals an den FCK überwiesen wurden. Pollersbeck ist bei der Suche nach einem neuen Club schon in vorbereitender Art tätig geworden: Er trennte sich von Roman Rummenigge, dem Sohn von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Neuer Berater von Pollersbeck: sein Vater, Günther.

