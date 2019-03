Stand: 26.03.2019 09:38 Uhr

Polizeikosten-Übernahme: Mäurer kritisiert DFL

Vor der heutigen Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Polizeikosten für Hochrisiko-Fußballspiele hat Bremens Innensenator Ulrich Mäurer noch einmal deutliche Kritik an der Deutschen Fußball Liga geübt. "Wir haben eine Profi-Liga, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro gemacht hat. Da kann es nicht sein, dass die Liga alle Einnahmen behält, aber die öffentliche Hand und damit der Steuerzahler alle Kosten trägt", sagte der SPD-Politiker auf NDR Info.

Mäurer: Ziel ist eine bundesweite Regelung

Es gehe auch nicht darum, alle Kosten in Rechnung zu stellen, so Mäurer: "Das sind bei uns nur ein oder zwei Hochrisiko-Spiele im Jahr." Das Hauptproblem sei, dass die DFL sich völlig uneinsichtig zeige und eine Beteiligung grundsätzlich ablehne. "Die haben uns durch die Instanzen getrieben, das ist nie unsere Absicht gewesen", sagte der Bremer Innensenator auf NDR Info. Sein Ziel sei vielmehr eine bundesweite Regelung, damit die Länder zum Beispiel über einen Fonds einen fairen Ausgleich erhalten könnten.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich mit dem jahrelangen Rechtsstreit zwischen der DFL und der Hansestadt. Bremen verlangt von der Deutschen Fußball Liga 425.000 Euro für den Polizeieinsatz bei einem Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV vor vier Jahren. Der Ligaverband hatte dagegen geklagt und im Mai 2017 vor dem Verwaltungsgericht Bremen Recht bekommen. Im Berufungsverfahren im Februar 2018 hob das Oberverwaltungsgericht Bremen wiederum das erste Urteil auf und wies die Klage der DFL damit ab.

