Stand: 10.09.2019 11:33 Uhr

Polizeikosten: DFL zahlt Bremen 1,17 Millionen Euro

Im jahrelangen Streit um die Beteiligung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an den höheren Polizeikosten bei sogenannten "Risiko-Spielen" ist Bewegung gekommen. Die DFL wird vier Gebührenbescheide des Bundeslandes Bremen in Höhe von 1,17 Millonen Euro fristgerecht begleichen und will Werder Bremen anteilig zahlen lassen. Das teilte die DFL am Dienstag mit Blick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Gebührenerhebung für zusätzliche Polizeikräfte mit.

Alle Clubs sollen beteiligt werden

Konkret geht es bei den vier Bremer Rechnungen um Bundesliga-Partien aus den Jahren 2015 und 2016. Die Einzelsummen belaufen sich auf 227.000, 246.000, 283.000 und 412.000 Euro. Werder-Gegner waren Borussia Mönchengladbach, der Hamburger SV, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt.

Videos 21:07 Polizeikosten: Urteil und Begründung des Bundesverwaltungsgerichts Die DFL-Beteiligung an den Mehrkosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen ist grundsätzlich rechtmäßig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das Urteil und die Begründung. Video (21:07 min)

Die DFL hat die Summe zunächst aufgeteilt: Etwa die Hälfte soll der Bremer Bundesligist zahlen, die andere Hälfte wird die DFL GmbH an den DFL Deutsche Fußball Liga e.V. weiterreichen. Mitglied dort sind alle 36 Clubs der Bundesliga und Zweiten Liga. Das DFL-Präsidium soll entscheiden, wie diese 584.000 Euro aufgeteilt werden.

Gleichzeitig hat die Dachorganisation klar gemacht, dass sie die Rechtmäßigkeit der Gebührenbescheide nach wie vor nicht anerkennt: "Vielmehr hat die DFL GmbH gegen alle Gebührenbescheide Widerspruch erhoben und behält sich darüber hinaus vor, diese auch jeweils einzeln gerichtlich überprüfen zu lassen", heißt es in einer Erklärung der DFL.

Streit begann 2015

Auslöser der juristischen Auseinandersetzung um die höheren Polizeikosten war ein Gebührenbescheid des Landes Bremen für einen umfangreichen Polizeieinsatz im Rahmen des Nordderbys zwischen Werder Bremen und dem HSV im Jahr 2015. Im März 2019 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Beteiligung der Vereine bei Hochrisikospielen grundsätzlich rechtens ist.

